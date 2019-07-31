В армии снова ЧП: десантника отправили таскать бревна - он оказался в больнице









информации Телеграм-канала Nexta, солдата отправили на полигон выполнять работы по погрузке-разгрузке брёвен, в результате чего он получил травму паховой области. Десантника доставили в больницу, где ему была проведена орхиэктомия - удаление одного яичка. Говоря по-простому, если этому верить, парень оказался на половину "кастрированным". ПоТелеграм-канала Nexta, солдата отправили на полигон выполнять работы по погрузке-разгрузке брёвен, в результате чего он получил травму паховой области. Десантника доставили в больницу, где ему была проведена орхиэктомия - удаление одного яичка. Говоря по-простому, если этому верить, парень оказался на половину "кастрированным".





Минобороны сам факт травмирования военнослужащего не отрицают, опровергая лишь детали: орхиэктомии не было - солдату после ушиба понадобилось "опорожнение гематомы". сам факт травмирования военнослужащего не отрицают, опровергая лишь детали: орхиэктомии не было - солдату после ушиба понадобилось "опорожнение гематомы".





Мы не медики и не считаем необходимым разбираться в диагнозах, что из вышеупомянутого более серьезная травма. Факт остается фактом - призванный "защищать родину" солдат почему-то тягал какие-то бревна и оказался в больнице.









И как после этого матери должны отпускать своих сыновей в такую армию? Растили 18 лет здоровых-умных-красивых "кровинушек", а из-за 1-1,5 лет в армии, даже если и вернется, что само по себе для мирной страны в мирное время недопустимо, так с подорванным здоровьем и психикой.