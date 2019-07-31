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В армии снова ЧП: десантника отправили таскать бревна - он оказался в больнице
Источник материала: Партизан
В 38-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Сил специальных операций, расквартированной в Бресте, несколько дней назад получил телесные повреждения солдат-срочник.
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Мы не медики и не считаем необходимым разбираться в диагнозах, что из вышеупомянутого более серьезная травма. Факт остается фактом - призванный "защищать родину" солдат почему-то тягал какие-то бревна и оказался в больнице.
И как после этого матери должны отпускать своих сыновей в такую армию? Растили 18 лет здоровых-умных-красивых "кровинушек", а из-за 1-1,5 лет в армии, даже если и вернется, что само по себе для мирной страны в мирное время недопустимо, так с подорванным здоровьем и психикой.
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В 38-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Сил специальных операций, расквартированной в Бресте, несколько дней назад получил телесные повреждения...
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