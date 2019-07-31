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В армии снова ЧП: десантника отправили таскать бревна - он оказался в больнице

01.08.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 38-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Сил специальных операций, расквартированной в Бресте, несколько дней назад получил телесные повреждения солдат-срочник.



По информации Телеграм-канала Nexta, солдата отправили на полигон выполнять работы по погрузке-разгрузке брёвен, в результате чего он получил травму паховой области. Десантника доставили в больницу, где ему была проведена орхиэктомия - удаление одного яичка. Говоря по-простому, если этому верить, парень оказался на половину "кастрированным".

В Минобороны сам факт травмирования военнослужащего не отрицают, опровергая лишь детали: орхиэктомии не было - солдату после ушиба понадобилось "опорожнение гематомы".

Мы не медики и не считаем необходимым разбираться в диагнозах, что из вышеупомянутого более серьезная травма. Факт остается фактом - призванный "защищать родину" солдат почему-то тягал какие-то бревна и оказался в больнице. 


И как после этого матери должны отпускать своих сыновей в такую армию? Растили 18 лет здоровых-умных-красивых "кровинушек", а из-за 1-1,5 лет в армии, даже если и вернется, что само по себе для мирной страны в мирное время недопустимо, так с подорванным здоровьем и психикой.
 
Теги: Брест
 
 
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В 38-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Сил специальных операций, расквартированной в Бресте, несколько дней назад получил телесные повреждения...
 
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