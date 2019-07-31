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Золотая реконструкция: только одни плиты на площади Победы обойдутся в $700 тысяч

01.08.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На площади Победы в Минске началась реконструкция, там уже демонтируют фонарные столбы.

Обновлённую площадь Победы планируют открыть к 9 мая 2020 года — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Уже объявлен тендер на закупку для реставрации гранитных плит на 1,4 миллиона рублей. Всего требуется 170 квадратных метров гранита толщиной 35-40 сантиметров. 

В начале июля в "Горремавтодоре Мингорисполкома" рассказали, что в Минске закрывают на реконструкцию одну из главных площадей Минска. Планируется установить подогрев гранитной площадки монумента. 

Также будет заменён стилобат [верхняя часть цоколя. — Еврорадио] монумента и реконструируют сам обелиск. Обещают, что после реконструкции внешний вид площади не изменится.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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На площади Победы в Минске началась реконструкция, там уже демонтируют фонарные столбы.
 
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