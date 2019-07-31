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Золотая реконструкция: только одни плиты на площади Победы обойдутся в $700 тысяч
Источник материала: Партизан
На площади Победы в Минске началась реконструкция, там уже демонтируют фонарные столбы.
Обновлённую площадь Победы планируют открыть к 9 мая 2020 года — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Уже объявлен тендер на закупку для реставрации гранитных плит на 1,4 миллиона рублей. Всего требуется 170 квадратных метров гранита толщиной 35-40 сантиметров.
В начале июля в "Горремавтодоре Мингорисполкома" рассказали, что в Минске закрывают на реконструкцию одну из главных площадей Минска. Планируется установить подогрев гранитной площадки монумента.
Также будет заменён стилобат [верхняя часть цоколя. — Еврорадио] монумента и реконструируют сам обелиск. Обещают, что после реконструкции внешний вид площади не изменится.
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На площади Победы в Минске началась реконструкция, там уже демонтируют фонарные столбы.
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