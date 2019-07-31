Золотая реконструкция: только одни плиты на площади Победы обойдутся в $700 тысяч

Обновлённую площадь Победы планируют открыть к 9 мая 2020 года — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.





Уже объявлен тендер на закупку для реставрации гранитных плит на 1,4 миллиона рублей. Всего требуется 170 квадратных метров гранита толщиной 35-40 сантиметров.





В начале июля в "Горремавтодоре Мингорисполкома" рассказали, что в Минске закрывают на реконструкцию одну из главных площадей Минска . Планируется установить подогрев гранитной площадки монумента.





Также будет заменён стилобат [верхняя часть цоколя. — Еврорадио] монумента и реконструируют сам обелиск. Обещают, что после реконструкции внешний вид площади не изменится.