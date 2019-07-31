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Бывает и такое: Миноблисполком извинился за парковку на тротуарах

01.08.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ведомстве обещают вернуть территорию пешеходам уже на следующей неделе.
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Фотографии с организованной прямо на тротуарах парковки для автомобилей чиновников Миноблисполкома появились в соцсетях утром в среду, 31 июля.

«Как вам новый уровень п... в городе? - написал городской активист Антон Матолько в своем Твиттере. - Сейчас облисполком спокойно оккупирует тротуары (включая место с тактильной плиткой) в центре города ради парковки. Черт знает что».

Свабода обратилась за комментарием к чиновникам. Там проблему признали и попросили извиниться перед всеми горожанами.


«Пусть нам простят это неудобство, - сказала в разговоре со Свабодай пресс-секретарь Миноблисполкома. - Нам действительно пришлось организовать парковку для своих автомобилей на тротуарах. Но это вынужденно и временно, пока идет ремонт во дворе здания, занимаемого облисполкомлм. Мы раньше там ставили свои автомобили, но сейчас это временно невозможно, там работает техника. Парковку на тротуарах мы согласовали с ГАИ и уберем ее до ближайшего понедельника».
 
 
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В ведомстве обещают вернуть территорию пешеходам уже на следующей неделе.
 
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