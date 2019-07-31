Бывает и такое: Миноблисполком извинился за парковку на тротуарах

Фотографии с организованной прямо на тротуарах парковки для автомобилей чиновников Миноблисполкома появились в соцсетях утром в среду, 31 июля.





«Как вам новый уровень п... в городе? - написал городской активист Антон Матолько в своем Твиттере. - Сейчас облисполком спокойно оккупирует тротуары (включая место с тактильной плиткой) в центре города ради парковки. Черт знает что».





Свабода обратилась за комментарием к чиновникам. Там проблему признали и попросили извиниться перед всеми горожанами. обратилась за комментарием к чиновникам. Там проблему признали и попросили извиниться перед всеми горожанами.









«Пусть нам простят это неудобство, - сказала в разговоре со Свабодай пресс-секретарь Миноблисполкома. - Нам действительно пришлось организовать парковку для своих автомобилей на тротуарах. Но это вынужденно и временно, пока идет ремонт во дворе здания, занимаемого облисполкомлм. Мы раньше там ставили свои автомобили, но сейчас это временно невозможно, там работает техника. Парковку на тротуарах мы согласовали с ГАИ и уберем ее до ближайшего понедельника».