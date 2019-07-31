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Крупную партию токсичных яиц изымают из продажи в Бельгии
Источник материала: Партизан
В Бельгии изымают из продажи крупную партию куриных яиц. Причина – токсичные вещества, которые в них обнаружили.
Продукция продавалась под маркой «био», то есть как экологически чистая. Однако во время проверки в яйцах было обнаружено повышенное содержание двух токсинов. Конфисковали 75 тысяч штук.
Людей призывают не употреблять яйца в пищу, а возвращать их обратно в магазины. Поставлялась ли токсичная продукция на экспорт, предстоит выяснить правоохранителям.
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В Бельгии изымают из продажи крупную партию куриных яиц. Причина – токсичные вещества, которые в них обнаружили.
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