Введение единой валюты в союзном государстве не является вопросом ближайшего времени - посол РФ

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что единая валюта в Союзном государстве станет результатом поэтапной интеграции Беларуси и России.

"Сегодня есть тенденция роста товарооборота в национальных валютах. Вы видите, что происходит с долларом... Давайте нарабатывать опыт по этапам. Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись - стороны придут к этому решению", - заявил Мезенцев журналистам в Минске в четверг.

"Я думаю, что это не решение ближайшего времени", - подчеркнул посол.

Он считает, что "сегодня есть успешная, наработанная практика взаимодействия сотен предприятий, это очень хороший результат".

По его мнению, "углубленная интеграция подразумевает выход на сближение, а в дальнейшем - выход на весомую унификацию национальных законодательств, из которой будет вытекать близость нормативной базы и соответственно, унификация деятельности субъектов хозяйствования, деятельности правительств".

"Будет ли при этом единая валюта или не будет - я не вижу при этом жесткой связи", - отметил посол.

"Интеграция может и будет поэтапной. Она не может быть интеграцией с "понедельника". Нужно наработать опыт, наладить механизм обратной связи", - добавил Мезенцев.