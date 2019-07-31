Россия полностью компенсирует Беларуси издержки от поставок грязной нефти после завершения подсчета - посол РФ

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что никто в РФ не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации из-за попадания загрязненной хлоридами нефти в магистральный нефтепровод "Дружба", убытки будут компенсированы после окончательного подсчета.

"Российский вице-премьер (Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой - ИФ) подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчету убытков, убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому", - заявил Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

При этом он подчеркнул, что "российской стороной практически полностью удовлетворен запрос от белорусской стороны на дополнительную поставку нефти, прежде всего, на северный завод (ОАО "Нафтан" - ИФ)".

Посол уточнил, что речь идет о дополнительной поставке трубопроводным транспортом 98 тыс. тонн нефти, которые будут поставлены " буквально в считанные недели". Он подчеркнул, что "российская сторона ответила на запрос в том объеме, который был заявлен".

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен с 24 апреля. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

Из-за этого форс-мажора, в конце апреля Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в связи с необходимостью удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях сокращения нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" объявил о снятии ограничений на экспорт 21 мая.

Кроме того, Беларусь была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепроводов. Экспорт нефти из Беларуси был возобновлен только в конце июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". В Беларуси готовят предложения по сумме компенсации прямых и косвенных убытков, связанных с поставками некондиционной нефти.