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ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»

01.08.2019 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Родители уже готовят детей к 1 сентября. Когда, где и за сколько можно будет собрать школьника, рассказали в программе «Большой город».

В Минске и Могилёве начали работу школьные базары

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Традиционно город Минск проводит ярмарку «Пора в школу». Она проходит, как правило, на территории около Дворца спорта. В этом году – не исключение, она также будет организована – 17-18 августа.

Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, в среднем, это получается 215-800 рублей. А старшеклассники – это будет 257-900 рублей.

Платья, школьные костюмы – в основном, будет удовлетворён спрос за счёт товаров отечественного производства, это порядка 97%. Если это обувь, то на 60% будет за счёт товаров отечественного производства. Товары письменные тоже будут, в основном, за счёт отечественного производства.

ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»

Люди в материале: Ольга Гаврильчик
 
Теги: Минск
 
 
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Родители уже готовят детей к 1 сентября. Когда, где и за сколько можно будет собрать школьника, рассказали в программе «Большой город». В Минске и Могилёве начали...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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