|
ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»
Источник материала: СТВ
Родители уже готовят детей к 1 сентября. Когда, где и за сколько можно будет собрать школьника, рассказали в программе
Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Платья, школьные костюмы – в основном, будет удовлетворён спрос за счёт товаров отечественного производства, это порядка 97%. Если это обувь, то на 60% будет за счёт товаров отечественного производства. Товары письменные тоже будут, в основном, за счёт отечественного производства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители уже готовят детей к 1 сентября. Когда, где и за сколько можно будет собрать школьника, рассказали в программе «Большой город». В Минске и Могилёве начали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)