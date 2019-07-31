ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

01.08.2019 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Ивьевского района угнал самосвал, чтобы покататься на нем по стадиону одной из школ. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

31 июля 20-летний парень зашел на территорию школы в селе Морино. Там же в ночное время суток местный предприниматель паркует свою технику. Молодой человек захотел прокатиться на МАЗе. В машине как раз были открыты двери, а ключи находились в замке зажигания, поэтому молодой человек начал кататься по школьному стадиону. Закончив, он оставил МАЗ и ушел в неизвестном направлении.

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону
Фото: vk.com/uvdgrodno

Утром следующего дня хозяин обнаружил МАЗ на другом месте и обратился к правоохранителям. Подозреваемый был оперативно установлен. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Зимой текущего года женщина унала служебный автомобиль «Нива». В результате погони она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась (читать далее). 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Житель Ивьевского района угнал самосвал, чтобы покататься на нем по стадиону одной из школ. Эту информацию сообщает УВД Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки массово сообщают о мошенничествах с карточками. Эксперт - о том, как сохранить свои деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика