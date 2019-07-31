В Шклове 15-летний школьник на скутере попал под поезд - подростку оторвало ноги

Источник материала: Tut.by

На железнодорожном переезде в Шклове 15-летний школьник на скутере попал под грузовой поезд 1 августа. Подростку оторвало ноги, сообщает МВД.





По предварительным данным, подросток пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Однако он не рассчитал скорость и врезался в товарняк. В тяжелом состоянии 15-летний парень доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.



