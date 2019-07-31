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В Шклове 15-летний школьник на скутере попал под поезд - подростку оторвало ноги
Источник материала: Tut.by
На железнодорожном переезде в Шклове 15-летний школьник на скутере попал под грузовой поезд 1 августа. Подростку оторвало ноги,
По предварительным данным, подросток пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Однако он не рассчитал скорость и врезался в товарняк. В тяжелом состоянии 15-летний парень доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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По предварительной информации, подросток пытался проехать переезд на запрещающий сигнал светофора, но врезался в товарняк.
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