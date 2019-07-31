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Россельхознадзор снова нашел нарушения у белорусских предприятий

01.08.2019 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор снова нашел нарушения у белорусских предприятий

фото: news.milkbranch.ru

Усиленный лабораторный контроль введен в отношении нескольких белорусских предприятий в связи с «выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза» в продукции.

Как сообщает ведомство, усиленный контроль коснется  ОАО «Птицефабрика «Дружба» в связи с выявлением бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы;  ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» (выявление превышения КМАФАнМ в говядине); УПП «Полоцкий молочный комбинат» (выявление сухого молока в молоке питьевом); ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели,; ОАО «Рыбхоз «Полесье» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из лосося).

Россельхознадзор информирует также, что он обратился к компетентному ведомству Беларуси с просьбой принять меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ. Кроме того, служба просит провести расследование по каждому факту нарушений в продукции указанных компаний и представить результаты этих проверок.

 
 
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Усиленный лабораторный контроль введен в отношении нескольких белорусских предприятий в связи с «выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований...
 
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