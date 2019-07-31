В этом году 150 многодетных семей Слуцка получат квартиры

Источник материала: Слуцк Город

С 2020-го планируется предоставлять жилье многодетным семьям в течение года после постановки на учет. По словам председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, в регионе этот вопрос решается даже с некоторым опережением, сообщает МЛЫН.BY .

— Разработан генплан, согласно которому строительство многоквартирного жилья ведется в микрорайоне на улице Чехова. На ближайшие пять лет там предусмотрены земельные участки под застройку, — отметил председатель района. — На начало текущего года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 340 многодетных семей. Сегодня мы строим два многоквартирных жилых дома для данной категории. Тем самым до конца 2019-го, с учетом выделения участков и строительства индивидуального жилого сектора, обеспечим жильем порядка 150 семей.

Еще 250 семей, которые сейчас стоят на учете нуждающихся, получат квартиры в 2020-м. Таким образом на 1 января 2021 года в Слуцком районе останутся только те семьи, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий меньше года.

Марина Валах