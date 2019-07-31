ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В этом году 150 многодетных семей Слуцка получат квартиры

01.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

С 2020-го планируется предоставлять жилье многодетным семьям в течение года после постановки на учет. По словам председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, в регионе этот вопрос решается даже с некоторым опережением, сообщает МЛЫН.BY.

— Разработан генплан, согласно которому строительство многоквартирного жилья ведется в микрорайоне на улице Чехова. На ближайшие пять лет там предусмотрены земельные участки под застройку, — отметил председатель района. — На начало текущего года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 340 многодетных семей. Сегодня мы строим два многоквартирных жилых дома для данной категории. Тем самым до конца 2019-го, с учетом выделения участков и строительства индивидуального жилого сектора, обеспечим жильем порядка 150 семей.

Еще 250 семей, которые сейчас стоят на учете нуждающихся, получат квартиры в 2020-м. Таким образом на 1 января 2021 года в Слуцком районе останутся только те семьи, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий меньше года.

Марина Валах

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2020-го планируется предоставлять жилье многодетным семьям в течение года после постановки на учет. По словам председателя Слуцкого райисполкома Андрея...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток на скутере попал под поезд в Шклове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика