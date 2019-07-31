Случчан штрафуют за незаконную ловлю рыбы и раков. Несколько примеров

Источник материала: Слуцк Город

Работниками Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира за период с 12 июня по 21 июля 2019 года составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, сообщает «Электронный Солигорск» со ссылкой на Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Гражданин И., 1994 г.р., житель деревни Ржавка Слуцкого района, работающий, 21.06.2019 до 00.40 на р.Сивельга вблизи населенного пункта Великий Быков на территории Слуцкого района Минской области при помощи подсачека и осветительного прибора - фонаря добыл 6 особей рака узкопалого с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона). В результате незаконной добычи 6 особей рака узкопалого гражданином И., причинен вред окружающей среде Республики Беларусь в размере 9 базовых величин или на сумму 229 рублей 50 копеек. 25.06.2019 в отношении гражданина И. составлен административный протокол по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь.

Гражданин Х, 1991 г.р., житель г. Слуцка, не работающий, 24.06.2019 до 00.50 на р. Сивельга вблизи населенного пункта Великий Быков на территории Слуцкого района Минской области при помощи осветительного прибора - фонаря руками добыл 9 особей рака узкопалого. В результате незаконной добычи 9 особей рака узкопалого гражданином Х., причинен вред окружающей среде Республики Беларусь в размере 13,5 базовых величин или на сумму 344 рубля 25 копеек. 27.06.2019 в отношении гражданин Х. составлен административный протокол по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь.

Ц., 1964 г.р., житель г. Слуцка, не работающий, 20.06.2019 до 04. на водоеме вблизи д. Борок Слуцкого района Минской области при помощи запрещенных орудий рыболовства - 4-х лесковых сетей общей длиной 175 метров незаконно добыл 16 особей карася серебряного общим весом 9 кг. Кроме того, по месту жительства гражданина Ц. 04.07.2019 обнаружены и изъяты в ходе осмотра 6 лесковых сетей общей длиной 321,9 метра. 08.07.2019 в отношении гражданина Ц. составлены административные протоколы по ч.1 ст.15.35 и ст.15.36 КоАП Республики Беларусь.

Гражданин М., 1983 г.р., житель д. Заполье Слуцкого района, не работающий и гражданин С., 1979 гг.р., житель д. Заполье Слуцкого района, работающий, которые совместно 15 июля 2019 года до 03.00 на водоеме вблизи населенного пункта Заполье на территории Слуцкого района Минской области с использованием надувной резиновой лодки "Нырок" и запрещенных орудий рыболовства - сетей лесковых в количестве 5-ти штук общей длиной 450 метров незаконно добыли 1 особь карпа, 9 особей карася серебряного,1 особь окуня речного. Общий вес незаконно добытой рыбы составил 6,0 кг. В результате незаконной добычи 1 особи карпа, 9 особей карася серебряного, 1 особи окуня речного гражданами М. и С. причинен вред окружающей среде Республики Беларусь в размере 16 базовых величин или на сумму 408 рублей. 15.07.2019 в отношении граждан М. и С. составлены административные протоколы по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь.

Всего с начала года работниками Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выявлено 97 нарушений природоохранного законодательства. Из них:

29 нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

5 нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.

54 нарушения правил лесопользования.

9 прочих нарушений.

Изъято:

84 сети, общей длиной 4 километра 730 метров.

29 запрещенных орудий рыболовства.

6 единиц огнестрельного оружия, 4 – из них незарегистрированные.

5 прочих орудий охоты

Изъято, сдано, вменено, уничтожено 44 килограмма незаконно добытой рыбы. Выявлено 86 метров кубических незаконных порубок деревьев.