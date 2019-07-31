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«Like Cafe» от «Вежи» переехало на авторынок

01.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Like Cafe» от «Вежи» переехало на авторынок

Мини-кафе «Like Cafe» в связи с реконструкцией здания бывшего ресторана «Вежа Гража» переехало на авторынок по улице Виленская. Кафе расположено практически у въезда на территорию, рядом стоят всё те же столики и палатки.

Меню осталось прежним - шаурма, бургеры, хот-доги и картофель фри, а также напитки. В скором времени здесь планируется ввести обеденные сеты, рассказали SG владельцы заведения:

— Место нам понравилось: закрытая тихая территория с большой парковкой, рядом автомойка. Кафе на Виленской работает каждый день с 10:00 до 22:00, по понедельникам - с 11:00.

Напомним, вторая точка «Like Cafe» в Слуцке открылась на стоянке рынка в начале января, заведения сети также работают в других городах.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Мини-кафе «Like Cafe» в связи с реконструкцией здания бывшего ресторана «Вежа Гража» переехало на авторынок по улице Виленская. Павильон расположен практически у...
 
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