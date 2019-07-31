Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил трудовому коллективу Республиканского производственного унитарного предприятия «Брестская фабрика сувениров «Славянка» нового директора. Им стал Артем Штурхалев.





В мероприятии также принимали участие глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич и первый заместитель главы администрации Вячеслав Метлицкий.

Представляя нового руководителя, Вадим Кравчук отметил, что предприятие выпускает безусловно нужную продукцию для города и Беларуси, но необходимы повышение качества маркетинга и разработка новых товаров, с целью повышения рентабельности производства и уровня зарплат. «Главное — сохранить коллектив, рабочие места и, подняв продажи — повысить уровень зарплат», — указал на цели Вадим Кравчук . Первый заместитель главы города ответил также на вопросы, поступившие от работников предприятия.





Штурхалев Артем Николаевич ранее работал заместителем директора по маркетингу и сбыту ОАО «БЭМЗ». Он выступил перед трудовым коллективом, кратко рассказав о том, в чем видит решение задач, стоящих перед предприятием.

История предприятия

История возникновения производства сувениров в городе Бресте уходит в далекий 1953 год, когда в мебельной артели «Стахановец», имевшей два токарных станка, создали цех по переработке отходов древесины, где освоили и начали выпускать деревянные расписные игрушки – матрешки. В течение последующих лет производство сувенирной игрушки быстро расширялось и в 1960 году большая группа токарей и рабочих по росписи артели «Стахановец» была присоединена к цеху бумажной и ватной игрушки фабрики индпошива одежды и обуви – так возникла фабрика детской игрушки имени Октябрьской революции.

В связи со значительным увеличением ассортимента и объемов выпуска изделий сувенирного назначения 16 июля 1964 года распоряжением Совета Министров Белорусской ССР № 964-Р была организована Брестская фабрика сувениров.





4 апреля 2001 года Брестская фабрика сувениров получила новое наименование – Республиканское производственное унитарное предприятие «Брестская фабрика сувениров «Славянка».

До распада СССР на «Славянке» трудилось около 2 000 человек. Фабрика поддерживала экономические отношения со многими зарубежными странами, экспортировала свою продукцию в страны Америки и Европы и являлась гордостью города Бреста и Беларуси. Знакомство иностранцев с культурой нашей страны происходило, отчасти, через матрешку – самый известный сувенир, недорогой, характерный и необычный.

Лучшие эксклюзивные образцы изделий экспонировались на международных выставках (в 1979-1980 годах фабрика удостоена диплома «Европейская арка»; в 1982 году работы художников отмечены знаком «Бриллиантовая звезда качества»).





Объективные причины перехода на рыночные условия организации экономики, трудности, связанные с распадом Советского Союза не могли не отразиться на предприятии. Брестчане потеряли многих зарубежных партнеров. Это явилось дополнительным стимулом выхода на внутренний белорусский рынок с целью поставки продукции своим землякам.

Сегодня в ассортиментном кабинете фабрики, музейной студии хранится множество экспонатов, воплощающих глубинные истоки народных традиций. Сувениры и игрушки, представленные изделиями из дерева и соломки, солидными подарками и шутливыми композициями, восстанавливают и сохраняют связь времен, насыщены национальным колоритом и дизайнерскими новшествами.





С появлением в 2010 году на фабрике лазерного современного оборудования значительно расширился ассортимент сувенирных изделий. В настоящее время предприятие выпускает около 2 000 наименований изделий народных художественных промыслов. Основной рынок сбыта – Республика Беларусь. Кроме этого поставки сувенирной продукции осуществляются в Японию и Корею, выполняются специальные заказы для России и других стран.





РУП «Брестская фабрика сувениров «Славянка», выполняя заказы по изготовлению целевых сувениров, тесно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Бреста: УП «Гефест-техника»; ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Брестский чулочный комбинат», СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Брестская областная база «Бакалея» и другими.