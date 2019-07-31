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Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

01.08.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил трудовому коллективу Республиканского производственного унитарного предприятия «Брестская фабрика сувениров «Славянка» нового директора. Им стал Артем Штурхалев.

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

В мероприятии также принимали участие глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич и первый заместитель главы администрации Вячеслав Метлицкий.

Представляя нового руководителя, Вадим Кравчук отметил, что предприятие выпускает безусловно нужную продукцию для города и Беларуси, но необходимы повышение качества маркетинга и разработка новых товаров, с целью повышения рентабельности производства и уровня зарплат. «Главное — сохранить коллектив, рабочие места и, подняв продажи — повысить уровень зарплат», — указал на цели Вадим Кравчук. Первый заместитель главы города ответил также на вопросы, поступившие от работников предприятия.

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

Штурхалев Артем Николаевич ранее работал заместителем директора по маркетингу и сбыту ОАО «БЭМЗ». Он выступил перед трудовым коллективом, кратко рассказав о том, в чем видит решение задач, стоящих перед предприятием.

История предприятия

История возникновения производства сувениров в городе Бресте уходит в далекий 1953 год, когда в мебельной артели «Стахановец», имевшей два токарных станка, создали цех по переработке отходов древесины, где освоили и начали выпускать деревянные расписные игрушки – матрешки. В течение последующих лет производство сувенирной игрушки быстро расширялось и в 1960 году большая группа токарей и рабочих по росписи артели «Стахановец» была присоединена к цеху бумажной и ватной игрушки фабрики индпошива одежды и обуви – так возникла фабрика детской игрушки имени Октябрьской революции.

В связи со значительным увеличением ассортимента и объемов выпуска изделий сувенирного назначения 16 июля 1964 года распоряжением Совета Министров Белорусской ССР № 964-Р была организована Брестская фабрика сувениров.

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

4 апреля 2001 года Брестская фабрика сувениров получила новое наименование – Республиканское производственное унитарное предприятие «Брестская фабрика сувениров «Славянка».

До распада СССР на «Славянке» трудилось около 2 000 человек. Фабрика поддерживала экономические отношения со многими зарубежными странами, экспортировала свою продукцию в страны Америки и Европы и являлась гордостью города Бреста и Беларуси. Знакомство иностранцев с культурой нашей страны происходило, отчасти, через матрешку – самый известный сувенир, недорогой, характерный и необычный. 

Лучшие эксклюзивные образцы изделий экспонировались на международных выставках (в 1979-1980 годах фабрика удостоена диплома «Европейская арка»; в 1982 году работы художников отмечены знаком «Бриллиантовая звезда качества»).

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

Объективные причины перехода на рыночные условия организации экономики, трудности, связанные с распадом Советского Союза не могли не отразиться на предприятии. Брестчане потеряли многих зарубежных партнеров. Это явилось дополнительным стимулом выхода на внутренний белорусский рынок с целью поставки продукции своим землякам.

Сегодня в ассортиментном кабинете фабрики, музейной студии хранится множество экспонатов, воплощающих глубинные истоки народных традиций. Сувениры и игрушки, представленные изделиями из дерева и соломки, солидными подарками и шутливыми композициями, восстанавливают и сохраняют связь времен, насыщены национальным колоритом и дизайнерскими новшествами.

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

С появлением в 2010 году на фабрике лазерного современного оборудования значительно расширился ассортимент сувенирных изделий. В настоящее время предприятие выпускает около 2 000 наименований изделий народных художественных промыслов. Основной рынок сбыта – Республика Беларусь. Кроме этого поставки сувенирной продукции осуществляются в Японию и Корею, выполняются специальные заказы для России и других стран.

Трудовому коллективу Брестской фабрики сувениров представлен новый руководитель

РУП «Брестская фабрика сувениров «Славянка», выполняя заказы по изготовлению целевых сувениров, тесно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Бреста: УП «Гефест-техника»; ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Брестский чулочный комбинат», СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Брестская областная база «Бакалея» и другими.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил трудовому коллективу Республиканского производственного унитарного предприятия...
 
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