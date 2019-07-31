Посол России о единой валюте: Это не вопрос ближайшего времени

Источник материала: Виртуальный Брест

Введение единой валюты между Беларусью и Россией — не вопрос ближайшего времени. Об этом журналистам заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мезенцев считает, что сегодня есть тенденция на все больший рост товарооборота в национальных валютах в привязке к белорусскому или российскому рублю. Но о введении единой валюты говорить пока рано.

— Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись, конечно, обе стороны придут к этому решению. Но пока, думаю, это не решение ближайшего времени, — сказал посол России.

Ревизия договора о Союзном государстве

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил , что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников , возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

Предложения рабочей группы президенты России и Беларуси обсуждали 17 и 18 июля, однако об итогах обсуждения ничего неизвестно. Как заявил Александр Лукашенко, стороны «пришли к принципиальным соглашениям, о которых расскажем конкретно чуть позже».

Как ранее отмечал политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман, опираясь на положения Договора о Союзном государстве, невозможно запустить единую денежно-кредитную политику без единых правил и органа, который будет ее осуществлять. Также невозможно создать единую валюту без решения вопроса, кто будет ее печатать. В договоре написано про единый эмиссионный центр, но не написано, как он будет принимать решения.