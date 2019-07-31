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Посол России о единой валюте: Это не вопрос ближайшего времени
01.08.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Введение единой валюты между Беларусью и Россией — не вопрос ближайшего времени. Об этом журналистам заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Мезенцев считает, что сегодня есть тенденция на все больший рост товарооборота в национальных валютах в привязке к белорусскому или российскому рублю. Но о введении единой валюты говорить пока рано.
— Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись, конечно, обе стороны придут к этому решению. Но пока, думаю, это не решение ближайшего времени, — сказал посол России.
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Введение единой валюты между Беларусью и Россией — не вопрос ближайшего времени. Об этом журналистам заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Фото:...
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