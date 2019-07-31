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До 7768 рублей сократил Брестский областной суд сумму выплаты жителю Барановичей, который ухаживает за отцом-инвалидом
01.08.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина планирует добиваться полной отмены решения городского суда.
Веслав Соколовский
Веслава Соколовского, жителя Барановичей, который 14 лет ухаживает за отцом – инвалидом I группы, 7 июня суд
Веслав направил апелляционную жалобу в областной суд, чтобы отменить или хотя бы частично уменьшит сумму иска.
Коллегия по гражданским делам 1 августа уменьшила сумму иска до 7 768 рублей и 59 копеек, сообщает
Однако мужчина, планирует обратиться в Верховный суд, чтобы полностью отменить решение Барановичского городского суда. По его словам, он планирует попасть на прием к министру труда и социальной защиты, чтобы рассказать об несовершенстве законодательства.
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До 7768 рублей сократил Брестский областной суд сумму выплаты жителю Барановичей, который ухаживает за отцом-инвалидом
Мужчина планирует добиваться полной отмены решения городского суда. Веслав Соколовский Веслава Соколовского, жителя Барановичей, который 14 лет ухаживает за...
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