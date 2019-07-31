До 7768 рублей сократил Брестский областной суд сумму выплаты жителю Барановичей, который ухаживает за отцом-инвалидом

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина планирует добиваться полной отмены решения городского суда.





Веслав Соколовский

Веслава Соколовского, жителя Барановичей, который 14 лет ухаживает за отцом – инвалидом I группы, 7 июня суд признал виновным в незаконном получении пособия и обязал вернуть государству почти 10,5 тысячи рублей. Жители города и всей страны не остались равнодушными к беде мужчины и собрали к 26 июня требуемую сумму .





Веслав направил апелляционную жалобу в областной суд, чтобы отменить или хотя бы частично уменьшит сумму иска.

Коллегия по гражданским делам 1 августа уменьшила сумму иска до 7 768 рублей и 59 копеек, сообщает КП в Беларуси . Суд вычел из заявленных 10 тысяч пособие, которое Веслав получал во время академического отпуска, потому что тогда он не учился.

Однако мужчина, планирует обратиться в Верховный суд, чтобы полностью отменить решение Барановичского городского суда. По его словам, он планирует попасть на прием к министру труда и социальной защиты, чтобы рассказать об несовершенстве законодательства.