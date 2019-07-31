"Мотальскія прысмакі" соберут гостей из семи стран

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе Брестской области 10-11 августа пройдет X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.





"Юбилейный фестиваль, поэтому готовим много ярких, зрелищных моментов, творческих новинок. Очень хотим порадовать и по-доброму удивить гостей. К нам приедут творческие коллективы и мастера, которые представят свою традиционную кухню, из различных регионов Беларуси, а также России, Украины, Польши, Израиля, Латвии, впервые - из Алжира. Программа очень насыщенная, думаю, особенно порадует первый день", - сказала Валентина Бородинчик. Торговые и выставочные ряды в Мотоле растянутся на сотни метров, в этом году подали заявки на участие более 250 мастеров.

Начнется фестиваль с костюмированного шествия по улицам агрогородка, к которому присоединятся местные жители и гости. Процессия финиширует у главной сцены. Там состоится торжественная церемония открытия, выступят творческие коллективы Ивановского района, Брестской области и других белорусских регионов, из-за рубежа. Позже здесь в театрализованной форме покажут, какой богатой и многолюдной может быть мотольская ярмарка.

В это время на площадке у Мотольского музея народного творчества состоится презентация региональных обрядов. Можно будет узнать, что собой представляют давние свадебные обычаи, пасхальные, троицкие и другие. Затем зрители смогут понаблюдать за участницами конкурса Мисс-краса "Мотальскіх прысмак", которые на дефиле представят фестивальный костюм и традиционные региональные блюда. Также на этой площадке в музыкальном баттле сойдутся гостевые коллективы.

Вечером приглашают на бал у Боны Сфорцы, поучаствовать в мастер-классах и станцевать мазурку, полонез, польки. Любителей эстрадной музыки привлечет open air. Завершится первый день праздника красочным фейерверком.

Интересной будет программа и 11 августа. В частности, представители местных органов власти, зарубежных делегаций, ученые и эксперты во время научно-практической конференции обсудят возможности туризма как драйвера экономического и культурного развития региона. Фишкой второго дня станет большой стол Дружбы. Местные хозяюшки по своим фирменным рецептам приготовят различные блюда: из мяса, рыбы, овощей, десерты, напитки. Ожидается, что займут угощения более чем 40 столов.

Международный фестиваль "Мотальскія прысмакі" впервые состоялся в 2008 году, с 2015-го он проходит раз в два года.