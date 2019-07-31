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"Мотальскія прысмакі" соберут гостей из семи стран

01.08.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе Брестской области 10-11 августа пройдет X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.

"Мотальскія прысмакі" соберут гостей из семи стран

"Юбилейный фестиваль, поэтому готовим много ярких, зрелищных моментов, творческих новинок. Очень хотим порадовать и по-доброму удивить гостей. К нам приедут творческие коллективы и мастера, которые представят свою традиционную кухню, из различных регионов Беларуси, а также России, Украины, Польши, Израиля, Латвии, впервые - из Алжира. Программа очень насыщенная, думаю, особенно порадует первый день", - сказала Валентина Бородинчик. Торговые и выставочные ряды в Мотоле растянутся на сотни метров, в этом году подали заявки на участие более 250 мастеров.

Начнется фестиваль с костюмированного шествия по улицам агрогородка, к которому присоединятся местные жители и гости. Процессия финиширует у главной сцены. Там состоится торжественная церемония открытия, выступят творческие коллективы Ивановского района, Брестской области и других белорусских регионов, из-за рубежа. Позже здесь в театрализованной форме покажут, какой богатой и многолюдной может быть мотольская ярмарка.

В это время на площадке у Мотольского музея народного творчества состоится презентация региональных обрядов. Можно будет узнать, что собой представляют давние свадебные обычаи, пасхальные, троицкие и другие. Затем зрители смогут понаблюдать за участницами конкурса Мисс-краса "Мотальскіх прысмак", которые на дефиле представят фестивальный костюм и традиционные региональные блюда. Также на этой площадке в музыкальном баттле сойдутся гостевые коллективы.

Вечером приглашают на бал у Боны Сфорцы, поучаствовать в мастер-классах и станцевать мазурку, полонез, польки. Любителей эстрадной музыки привлечет open air. Завершится первый день праздника красочным фейерверком.

Интересной будет программа и 11 августа. В частности, представители местных органов власти, зарубежных делегаций, ученые и эксперты во время научно-практической конференции обсудят возможности туризма как драйвера экономического и культурного развития региона. Фишкой второго дня станет большой стол Дружбы. Местные хозяюшки по своим фирменным рецептам приготовят различные блюда: из мяса, рыбы, овощей, десерты, напитки. Ожидается, что займут угощения более чем 40 столов.

Международный фестиваль "Мотальскія прысмакі" впервые состоялся в 2008 году, с 2015-го он проходит раз в два года.

 
 
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  В Ивановском районе Брестской области 10-11 августа пройдет X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник...
 
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