Завтра стартует фестиваль «Справа»: Что нужно знать, чтобы круто провести время

Источник материала: KYKY

Завтра, 1 августа, в Беларуси стартует международный фестиваль «Справа». Он продлится вплоть до 4 августа. Его цель — взаимодействовать с историческим и природным ландшафтом нашей страны при помощи современного искусства и музыки. Рассказываем, что нужно знать, чтобы комфортно провести время.

Мероприятие пройдет на полуострове, в деревне Белая церковь (Витебская область). Организаторы «Справы» подготовили список гостей, которые выступят на ивенте, а также проведут мастер-классы и прочтут лекции. Вот, как он выглядит:

Что брать с собой?

Тем, кто собирается приехать на фест, напомнили взять самое необходимое:

— палатки: на территории есть кемпинг, он входит в стоимость билета;

— еду: но в случае чего на «Справе» всегда работают фудкорты. Для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, разведут кострища, а гостям предложат бесплатную воду;

— плавки: купаться в озере разрешают в светлое время суток, с 8:00 до 20:30, на специально оборудованном пляже.

Кстати, точки проката палаток и спальников в этом году найти не получится. Поэтому походные вещи лучше заранее одолжить у друзей. А вот список того, что посоветовали прихватить с собой тем, кто планирует жить в кемпинге (стоимость места в кемпинге входит в цену билета):

— палатку, коврик и спальник;

— емкость для воды;

— репеллент от комаров, клещей и мошек;

— дождевик;

— теплые вещи на ночь;

— личные средства гигиены;

— индивидуальную аптечку;

— полотенце;

— солнцезащитный крем;

— фонарик.

Билеты можно купить по ссылке . Цены: от 15 до 45 рублей, в зависимости от времени пребывания на фестивале.

Посмотрите на «Справу» прошлых лет: