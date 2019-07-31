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Завтра стартует фестиваль «Справа»: Что нужно знать, чтобы круто провести время
Источник материала: KYKY>
Завтра, 1 августа, в Беларуси
Мероприятие пройдет на полуострове, в деревне Белая церковь (Витебская область). Организаторы «Справы» подготовили список гостей, которые выступят на ивенте, а также проведут мастер-классы и прочтут лекции. Вот, как он выглядит:
Что брать с собой?
Тем, кто собирается приехать на фест, напомнили взять самое необходимое:
— палатки: на территории есть кемпинг, он входит в стоимость билета;
Кстати, точки проката палаток и спальников в этом году найти не получится. Поэтому походные вещи лучше заранее одолжить у друзей. А вот список того, что посоветовали прихватить с собой тем, кто планирует жить в кемпинге (стоимость места в кемпинге входит в цену билета):
— палатку, коврик и спальник;
Билеты можно купить по
Посмотрите на «Справу» прошлых лет:
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