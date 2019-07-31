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Организаторы БНР101 в Минске заплатят милиции. Так решил суд

01.08.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В апреле мы рассказывали о том, как беларусы, которые проводили БНР101 в Минске, отказались оплачивать работу милиции. Дело рассматривали в суде: процесс завершился не в пользу оппозиции. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Что произошло?

Напомним: весной один из организаторов минского концерта Юрий Губаревич объяснил, почему милиции денег переводить не станут. Во-первых, во время мероприятия силовики задержали Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского. По мнению Губаревича, на самом деле это выглядело, как похищение: «нападавшие» не отметились знаками отличия, они даже не представились.

Во-вторых, милиционеры, которые стояли на пунктах пропуска, незаконно не позволяли участникам массового мероприятия покинуть территорию с развернутыми БЧБ-флагами. На требование объяснений они не отвечали и лишь угрожали арестами. А в-третьих, правоохранители подменила достоверную информацию о цифре пришедших. 

Как проходил суд?

Сегодня, 1 августа, на суд пришел лишь один из заявителей Дня Воли — председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Сторону ГУВД Мингорисполкома представлял юрисконсульт управления финансовой службы и тыла Денис Зиновенко.

Борисов потребовал приобщить документы, доказывающие, что организаторы уже заплатили штрафы в 30 базовых величин. Успешно. А вот видео, где зафиксировали «произвол милиции», судья рассматривать не согласилась. В кадр попал арест Дмитрия Дашкевича: его задерживали возле детской площадки, где играли дети, но милиция бездействовала. Позже арестовали Виталия Рымашевского, но быстро отпустили. В зале суда Виталий, как свидетель, поделился своим мнением по этому поводу. С его слов, милиция содействовала уголовному преступлению против него, а сама ситуация в целом подорвала имидж Беларуси.

Игорь потребовал отвода судьи, потому как посчитал ее необъективной, но она отклонила и эту просьбу. В итоге судья удовлетворила просьбу милиции. Оппозиционеров обязали выплатить правоохранителям 8013 рублей.

Фото обложки: Vasily Fedosenko, Reuters.

 
Теги: Минск
 
 
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В апреле мы рассказывали о том, как беларусы, которые проводили БНР101 в Минске, отказались оплачивать работу милиции. Дело рассматривали в суде: процесс завершился...
 
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