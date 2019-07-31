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Посол: Беларусь и Россия договорятся по цене на газ с 2020 года до конца декабря

01.08.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что до конца текущего года Минск сможет договориться с Москвой о цене на газ с 2020 года.

"Переговоры (по цене на газ в 2020 году -прим.) идут... Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в рамках уже заключенного соглашения. Цена есть следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

По его словам, у сторон есть соглашение (заключено в апреле 2017 года), которое будет действовать еще в следующем году. К этому соглашению "как приложение определен алгоритм формирования цены на газ", отметил посол.

Он подчеркнул, что "сегодня цена (на российский газ для Беларуси - прим.) - самая льготная по сравнению со всеми другими партнерами, с которыми взаимодействует Россия в этой области, - $127 за тысячу кубометров". "Ни с каким другим государством у России такой предельно низкой цены на газ нет, это - абсолютный рекорд по комфортности цены", - сказал дипломат.


Посол подчеркнул, что идущие переговоры "абсолютно технические: соглашение есть и формула есть". "Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит... Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение", - сказал Мезенцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что до конца текущего года Минск сможет договориться с Москвой о цене на газ с 2020 года.
 
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