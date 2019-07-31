Посол: Беларусь и Россия договорятся по цене на газ с 2020 года до конца декабря

"Переговоры (по цене на газ в 2020 году -прим.) идут... Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в рамках уже заключенного соглашения. Цена есть следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске.





По его словам, у сторон есть соглашение (заключено в апреле 2017 года), которое будет действовать еще в следующем году. К этому соглашению "как приложение определен алгоритм формирования цены на газ", отметил посол.





Он подчеркнул, что "сегодня цена (на российский газ для Беларуси - прим.) - самая льготная по сравнению со всеми другими партнерами, с которыми взаимодействует Россия в этой области, - $127 за тысячу кубометров". "Ни с каким другим государством у России такой предельно низкой цены на газ нет, это - абсолютный рекорд по комфортности цены", - сказал дипломат.









Посол подчеркнул, что идущие переговоры "абсолютно технические: соглашение есть и формула есть". "Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит... Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение", - сказал Мезенцев.



