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Министр внутренних дел взялся за колоски
Источник материала: Партизан
Министр внутренних дел Юрий Караев посетил с ознакомительным визитом одно из сельскохозяйственных предприятий Минского района и пообщался с комбайнерами. Как информирует пресс-служба МВД, Караев напомнил, что силовики обеспечивают безопасность и контроль жатвы.
"Цель ознакомительная: посмотреть, как наши сотрудники в этот процесс включились, не мешают и как помогают, — говорит министр. — Важно, чтобы не было излишней опеки, а помощь была ненавязчивая... Пока учусь, напитываюсь информацией..."
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Министр внутренних дел Юрий Караев посетил с ознакомительным визитом одно из сельскохозяйственных предприятий Минского района и пообщался с комбайнерами. Как...
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