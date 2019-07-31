Министр внутренних дел взялся за колоски









"Цель ознакомительная: посмотреть, как наши сотрудники в этот процесс включились, не мешают и как помогают, — говорит министр. — Важно, чтобы не было излишней опеки, а помощь была ненавязчивая... Пока учусь, напитываюсь информацией..."



