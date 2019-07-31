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«Хотел лучшей жизни». Россиянин пытался проехать из Бреста в Евросоюз под вагоном поезда

01.08.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина из России спрятался под вагоном товарного поезда 30 июля. Заметили его во время осмотра в пункте пропуска Буг: поезд следовал в Евросоюз через польско-белорусскую границу.

- Житель Тюмени пояснил, что выжидал, пока поезд тронется, чтобы забраться на него. Мужчину сняли сотрудники Госпогранкомитета, - рассказывают в ведомстве.

С собой у мужчины был паспорт и сменные вещи. Свою вину он признал и объяснил, что хотел лучшей жизни в странах Евросоюза. Теперь ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.
 
 
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Мужчина из России спрятался под вагоном товарного поезда 30 июля. Заметили его во время осмотра в пункте пропуска Буг: поезд следовал в Евросоюз через...
 
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