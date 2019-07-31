«Хотел лучшей жизни». Россиянин пытался проехать из Бреста в Евросоюз под вагоном поезда

- Житель Тюмени пояснил, что выжидал, пока поезд тронется, чтобы забраться на него. Мужчину сняли сотрудники Госпогранкомитета, - рассказывают в ведомстве.





С собой у мужчины был паспорт и сменные вещи. Свою вину он признал и объяснил, что хотел лучшей жизни в странах Евросоюза. Теперь ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.