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Шок! Подросток на скутере попал под грузовой поезд - ему оторвало ноги

01.08.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около часа назад на железнодорожном переезде в Шклове 15-летний подросток на скутере попал под грузовой поезд.



По предварительным сведениям, парень пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Однако не рассчитал скорость и врезался в товарняк.

Мальчику оторвало ноги. В тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает МВД
 
 
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Около часа назад на железнодорожном переезде в Шклове 15-летний подросток на скутере попал под грузовой поезд.
 
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