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Шок! Подросток на скутере попал под грузовой поезд - ему оторвало ноги
Источник материала: Партизан
Около часа назад на железнодорожном переезде в Шклове 15-летний подросток на скутере попал под грузовой поезд.
По предварительным сведениям, парень пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Однако не рассчитал скорость и врезался в товарняк.
Мальчику оторвало ноги. В тяжелом состоянии доставлен в больницу,
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Около часа назад на железнодорожном переезде в Шклове 15-летний подросток на скутере попал под грузовой поезд.
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