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Строили-строили и... Светлогорский ЦКК разрывает контракт с китайскими строителями
Источник материала: Партизан
Светлогорский ЦКК проведет внеочередное собрание акционеров 15 августа. Первый вопрос в повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ).
За комментарием по поводу расторжения контракта
«Это право предприятия, это обычные коммерческие вопросы. Зачем их кому-то комментировать?» — удивилась пресс-секретарь.
Со своей стороны рискнем предположить, что китайскому подрядчику решили не спускать обрушение крыши на заводе беленой целлюлозы. Напомним, в мае Сергей Румас так комментировал ситуацию на Светлогорском ЦКК:
«Предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами».
По его словам, это «неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком».
Напомним, завод беленой целлюлозы работает в тестовом режиме с конца 2017 года, его проектная мощность — 400 тыс. т продукции в год.
Премьер-министр поручил запустить завод на полную мощность до конца текущего года.
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Светлогорский ЦКК проведет внеочередное собрание акционеров 15 августа. Первый вопрос в повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской...
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