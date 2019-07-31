ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строили-строили и... Светлогорский ЦКК разрывает контракт с китайскими строителями

01.08.2019 17:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлогорский ЦКК проведет внеочередное собрание акционеров 15 августа. Первый вопрос в повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ).

Строили-строили и... Светлогорский ЦКК разрывает контракт с китайскими строителями
За комментарием по поводу расторжения контракта Office Life обратился к пресс-секретарю концерна «Беллесбумпром» Ружене Новицкой.

«Это право предприятия, это обычные коммерческие вопросы. Зачем их кому-то комментировать?» — удивилась пресс-секретарь.

Со своей стороны рискнем предположить, что китайскому подрядчику решили не спускать обрушение крыши на заводе беленой целлюлозы. Напомним, в мае Сергей Румас так комментировал ситуацию на Светлогорском ЦКК:

«Предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами».




По его словам, это «неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком».

Напомним, завод беленой целлюлозы работает в тестовом режиме с конца 2017 года, его проектная мощность — 400 тыс. т продукции в год.

Премьер-министр поручил запустить завод на полную мощность до конца текущего года.
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлогорский ЦКК проведет внеочередное собрание акционеров 15 августа. Первый вопрос в повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГУПР: «Если говорить о стоимости экипировки школьников младших классов, это 215-800 рублей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика