Строили-строили и... Светлогорский ЦКК разрывает контракт с китайскими строителями

Office Life обратился к пресс-секретарю концерна «Беллесбумпром» Ружене Новицкой. За комментарием по поводу расторжения контрактаобратился к пресс-секретарю концерна «Беллесбумпром»





«Это право предприятия, это обычные коммерческие вопросы. Зачем их кому-то комментировать?» — удивилась пресс-секретарь.





Со своей стороны рискнем предположить, что китайскому подрядчику решили не спускать обрушение крыши на заводе беленой целлюлозы. Напомним, в мае Сергей Румас так комментировал ситуацию на Светлогорском ЦКК:





«Предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами».

















По его словам, это «неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком».





Напомним, завод беленой целлюлозы работает в тестовом режиме с конца 2017 года, его проектная мощность — 400 тыс. т продукции в год.





Премьер-министр поручил запустить завод на полную мощность до конца текущего года.















