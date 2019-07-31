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В подвале частного дома под Минском нашли скелет человека
Источник материала: Партизан
40-летний минчанин нашел сегодня скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района.
Сообщение поступило несколько часов назад правоохранителям Жодинского ГОВД.
Со слов мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа,
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40-летний минчанин нашел сегодня скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района.
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