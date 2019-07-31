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В подвале частного дома под Минском нашли скелет человека

01.08.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

40-летний минчанин нашел сегодня скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района.
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Сообщение поступило несколько часов назад правоохранителям Жодинского ГОВД.

Со слов мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.


Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает МВД
 
 
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40-летний минчанин нашел сегодня скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района.
 
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