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21vek.by празднует 15-летие
Источник материала: Myfin
«Вот уже 15 лет, с первого дня своего существования, мы следуем миссии быть лидером, достойным доверия, обеспечивать лучший сервис по всей Республике Беларусь и задавать высокие стандарты интернет-торговли двадцать первого века», - заявляет 21vek.by о своей миссии и ценностях.
И в эти праздничные дни гипермаркет дарит клиентам максимальные скидки на товары.
Вспомним основные этапы становления онлайн-гипермаркета 21vek.by:
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Myfin.by поздравляет компанию 21век и ее основателя Сергея Войниловича с 15-летием на рынке Беларуси!
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