21vek.by празднует 15-летие

Источник материала: Myfin



фото: 21vek.by

«Вот уже 15 лет, с первого дня своего существования, мы следуем миссии быть лидером, достойным доверия, обеспечивать лучший сервис по всей Республике Беларусь и задавать высокие стандарты интернет-торговли двадцать первого века», - заявляет 21vek.by о своей миссии и ценностях.

И в эти праздничные дни гипермаркет дарит клиентам максимальные скидки на товары.

Вспомним основные этапы становления онлайн-гипермаркета 21vek.by: