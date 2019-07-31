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21vek.by празднует 15-летие

01.08.2019 18:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

21vek.by празднует 15-летие
фото: 21vek.by
«Вот уже 15 лет, с первого дня своего существования, мы следуем миссии быть лидером, достойным доверия, обеспечивать лучший сервис по всей Республике Беларусь и задавать высокие стандарты интернет-торговли двадцать первого века», - заявляет 21vek.by о своей миссии и ценностях.

И в эти праздничные дни гипермаркет дарит клиентам максимальные скидки на товары.

Вспомним основные этапы становления онлайн-гипермаркета 21vek.by:

 
 
Ссылка на источник 28
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Myfin.by поздравляет компанию 21век и ее основателя Сергея Войниловича с 15-летием на рынке Беларуси!
 
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