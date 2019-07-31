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Желающих жить в экспериментальном доме в Смолевичах было в 10 раз больше, чем квартир

01.08.2019 18:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В экспериментальном доме в Смолевичах построили 192 квартиры, желающих их приобрести было в 10 раз больше, рассказали на пресс-конференции в Минске в четверг представители Минстройархитектуры и Миноблисполкома.

"Около 10 желающих построиться на 1 квартиру были в Смолевичах", - рассказал начальник управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Авраменко.

Он пояснил, что экспериментальность данного дома на 192 квартиры, который строился с господдержкой, заключалась в способе распределения в нем квартир.  В марте нынешнего года президент Беларуси подписал указ №103 . Согласно указу, направлялись на строительство квартир в нем граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.

"Раньше очереди на строительство домов в городах-спутниках формировались очень долго. Согласно срокам постановки на очередь рассылались приглашения "очередникам", потом в течение месяца согласно законодательству ожидались от них ответы, после направлялись предложения о включении в строительство следующим находящимся в очереди", - пояснил Авраменко.

Большинство минчан, стоявших в очереди на улучшение жилищных условий с 1970-х-1980-х годов, отвечали отказом на предложение строиться в городах-спутниках, мотивируя это желанием получить квартиру именно в Минске.

Желающих жить в экспериментальном доме в Смолевичах было в 10 раз больше, чем квартир
"Это могло длиться и длилось всегда очень долго. А согласно новому указу, не сами желающие писали заявления. Кто был согласен на строительство в городе-спутнике. И из них мы формировали список претендентов на квартиры – из числа тех, кто раньше стал на очередь", - рассказал Авраменко.

Представитель Минстройархитектуры предположил, что в скором времени "экспериментальные" правила строительства жилья с господдержкой будут вводиться и в других городах-спутниках.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов рассказал, то с января по июнь 2019 года в городах-спутниках Минска были введены в строй 203 квартир.

"Из них 124 квартиры предназначены для тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий. Больше всего жилья построено в Смолевичах и Логойске", - пояснил Кручанов.

Городами-спутниками Минска, помимо Смолевич, являются Руденск, Дзержинск, Логойск, Фаниполь и Заславль.

 
Теги: Минск
 
 
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В экспериментальном доме в Смолевичах построили 192 квартиры, желающих их приобрести было в 10 раз больше, рассказали на пресс-конференции в Минске в четверг...
 
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