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Россия продолжает рассматривать запрос Беларуси на компенсацию издержек от налогового манёвра - посол РФ в Минске

01.08.2019 18:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российская сторона внимательно относится к запросу Минска по поводу компенсации издержек от реализации налогового манёвра в нефтяной сфере, считает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Запрос на решение (вопроса о компенсации - ИФ) обозначен, ожидаю, что российская сторона внимательно к нему отнесется", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

Дипломат подчеркнул, что "Россия никогда не пойдет на нарушение международных договоров..., касаются они взаимодействия с ближайшим партнером и союзником - Республикой Беларусь - либо отношений в рамках пяти государств (ЕАЭС - ИФ)".

Он обратил внимание, что Россия является одним из создателей Евразийского экономического союза и нацелена на его развитие. "Говорить, что кто-то кого-то хочет ущемить, просто некорректно и по существу неверно", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, Беларусь оценивает издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли РФ на уровне $10,5 млрд в период 2019-2024 годов и с середины 2018 года ведёт переговоры с Москвой о возможности  их компенсации.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона внимательно относится к запросу Минска по поводу компенсации издержек от реализации налогового манёвра в нефтяной сфере, считает посол России...
 
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