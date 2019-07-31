Посол России считает нарушение техрегламентов причиной возникновения взрыва фейерверков 3 июля в Минске

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен в объективности расследования причин взрыва фейерверка на День независимости в Минске 3 июля, который привел к гибели минчанки.

"Мы отслеживаем в пределах допустимого и разрешённого для нас информирования, в том числе по поводу технических экспертиз и запросов на технические экспертизы, которые обязательны для объективного расследования", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

По его мнению, "нарушения технических регламентов стали причиной гибели женщины". "Это горький, несчастный случай, но первопричиной стало нарушение регламентов, которые обязательны для исполнения сотрудниками той фирмы, которая имела базовую лицензию, фирма из Сергиева посада", - отметил он.

"Абсолютно убеждён, что Следственный комитет Беларуси сделает все возможное, чтобы провести обоснованное расследование. Консульский доступ к задержанным обеспечивается, претензий к белорусской стороне у нас нет", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, 3 июля - в День независимости и 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков - во время праздничного салюта в Минске произошли подрывы трех мортир, из которых производился салют. В результате взрывов погибла женщина, еще 10 человек получили травмы. Взрывной волной выбило стекла в окрестных домах.

СК Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса республики. Там также заявили, что рассматривают версию о том, что причиной ЧП на салюте стали некачественные фейерверки, как основную.

В Министерстве обороны уточнили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

4 июля в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны двое граждан России - представители компании-поставщика. Позже им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 299 УК РБ (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.