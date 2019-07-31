ЕЭК установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельхозпродукции, ввозимой в ЕАЭС

Источник материала: Интерфакс

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также объемы тарифных квот на них, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Так, для Беларуси на следующий год квоты определены в следующих объемах: свинина – 20 тыс. тонн, обваленное мясо домашних кур – 10 тыс. тонн, обваленное мясо индеек – 0,9 тыс. тонн.

Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тыс. тонн, мясо птицы – 140 тыс. тонн.

Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тыс. тонн, свинину – 3,5 тыс. тонн, мясо птицы – 58 тыс. тонн.

Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тыс. тонн, мясо птицы – 364 тыс. тонн, молочной сыворотки – 15 тыс. тонн.

"Армения проинформировала об отсутствии необходимости установления на 2020 год тарифных квот", - добавили в пресс-службе.

По ее информации, одновременно решением ЕЭК предусмотрено, что государства-члены распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. "Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО", - отметили в пресс-службе.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, квота Беларуси на ввоз свинины в 2019 году составляет 20 тыс. тонн, обваленного мяса кур - 10 тыс. тонн, индеек - 0,9 тыс. тонн.

Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах Союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке. На ввозимую в рамках тарифных квот продукцию установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин.