Интеграция Беларуси и России является очень сложной и многоэтапной задачей - посол РФ в Минске

Источник материала: Интерфакс

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркивает сложность и многовариативность интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

"Не надо относиться к союзному договору как к прикладному документу. Это базовый, политический документ, имеющий стратегическое значение. И он подтвердил свою значимость", - заявил Мезенцев журналистам в четверг в Минске.

"И то, что президенты двух стран подтвердили масштаб его (союзного договора - ИФ) действия, его востребованность и безусловную перспективу, - это колоссальный результат переговоров", считает посол.

"Мы с вами должны быть реалистами и не относиться к дорожной карте (по углублению интеграции - ИФ) как к инструкции, это мы должны все понимать. И не должны людей ставить в положение ожидания абстрактного "понедельника", отметил он.

"Мы должны говорить об очень сложном, многовариантном и многоэтапном процессе. И он не может быть простым. В том числе потому, что есть специфика управления национальными экономиками. Экономики разного масштаба, доминируют разные сектора экономики", - пояснил Мезенцев.

"Все это сблизить невероятно сложно. Даже не политически, а экономически", - добавил он.

"Когда идет разговор об учете интересов двух самостоятельных, независимых государств, со своей валютой, со своим национальными планами - задача становится очень сложной. Невероятно сложной", - резюмировал посол.