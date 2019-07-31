Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

«Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования победы в Великой Отечественной войне», – сказал Мезенцев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в мае следующего года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы.

Также российский лидер пригласил американского президента Дональда Трампа, лидера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя КНР Си Цзиньпина.