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В Китае возведут копию Несвижского замка

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В китайском городе Чунцин построят туристический комплекс с белорусским колоритом, центральным объектом которого станет копия Несвижского замка, сообщает БЕЛТА.

«Он разместится на площади около 100 га и внесет огромный вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем по всем направлениям – туризму, культуре, торговле, привлечению инвестиций. Планируется, что его открытие в крупнейшем административном центре страны состоится через полтора года», – рассказал секретарь комитета КПК района Юйбэй города Чунцина Тан Чуань.

Всего в туристическом комплексе создадут несколько тематических площадок. В зоне восстановления памятников культуры появится замок с внутренней отделкой и экспонатами.

Культурная зона будет включать льняные и ремесленные изделия, а в зоне искусств будет проходить музыкальный фестиваль с белорусскими песнями и танцами. Кроме того, в комплексе создадут площадку для свадебной церемонии и банкета, фуд-корт, частные дома и отели.

Напомним, с 2005 года вместе с расположенным в стороне Фарным костелом Несвижский замок внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Всего в туристическом комплексе создадут несколько тематических площадок, а также фуд-корт, частные дома и отели.
 
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