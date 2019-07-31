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В Китае возведут копию Несвижского замка
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В китайском городе Чунцин построят туристический комплекс с белорусским колоритом, центральным объектом которого станет копия Несвижского замка, сообщает
Всего в туристическом комплексе создадут несколько тематических площадок. В зоне восстановления памятников культуры появится замок с внутренней отделкой и экспонатами.
Культурная зона будет включать льняные и ремесленные изделия, а в зоне искусств будет проходить музыкальный фестиваль с белорусскими песнями и танцами. Кроме того, в комплексе создадут площадку для свадебной церемонии и банкета, фуд-корт, частные дома и отели.
Напомним, с 2005 года вместе с расположенным в стороне Фарным костелом Несвижский замок внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Всего в туристическом комплексе создадут несколько тематических площадок, а также фуд-корт, частные дома и отели.
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