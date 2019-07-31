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В Браславе суд оштрафовал лжемилиционера и конфисковал обмундирование
Источник материала: Партизан
В Браславе у лжемилиционера суд конфисковал обмундирование. Также 48-летний местный житель должен заплатить штраф — 7 базовых величин (178,5 рубля), информирует пресс-служба Верховного суда.
Происшествие случилось 15 июля в деревне Рубеж. Милиционеры задержали местного жителя, который в форме сержанта милиции пил вино в общественном месте. Выяснилось, что в органах внутренних дел он не служит. Административные протоколы составили за распитие алкоголя в общественном месте и ношение милицейской формы без соответствующего права. Отмечается, что мужчина не нанес "существенного вреда гражданам и государственным, общественным организациям". В результате его только оштрафовали. Неизвестно, сообщил ли сельчанин, где он взял милицейскую форму и с какой целью ее носил.
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В Браславе у лжемилиционера суд конфисковал обмундирование. Также 48-летний местный житель должен заплатить штраф — 7 базовых величин (178,5 рубля), информирует...
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