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В Браславе суд оштрафовал лжемилиционера и конфисковал обмундирование

01.08.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Браславе у лжемилиционера суд конфисковал обмундирование. Также 48-летний местный житель должен заплатить штраф — 7 базовых величин (178,5 рубля), информирует пресс-служба Верховного суда.

Происшествие случилось 15 июля в деревне Рубеж. Милиционеры задержали местного жителя, который в форме сержанта милиции пил вино в общественном месте. Выяснилось, что в органах внутренних дел он не служит. Административные протоколы составили за распитие алкоголя в общественном месте и ношение милицейской формы без соответствующего права. Отмечается, что мужчина не нанес "существенного вреда гражданам и государственным, общественным организациям". В результате его только оштрафовали. Неизвестно, сообщил ли сельчанин, где он взял милицейскую форму и с какой целью ее носил.
 
 
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В Браславе у лжемилиционера суд конфисковал обмундирование. Также 48-летний местный житель должен заплатить штраф — 7 базовых величин (178,5 рубля), информирует...
 
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