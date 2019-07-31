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Готовьтесь! По прогнозам синоптиков только пять дней в августе пройдет без дождей

01.08.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.



Прогноз погоды носит предварительный характер.
 
Теги: Минск
 
 
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Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.
 
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