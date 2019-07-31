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Готовьтесь! По прогнозам синоптиков только пять дней в августе пройдет без дождей
Источник материала: Партизан
Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.
Прогноз погоды носит предварительный характер.
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Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.
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