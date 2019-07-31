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Ганцевичский бизнесмен найден мертвым на территории своей фирмы

01.08.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело предпринимателя из Ганцевичей найден на территории собственной фирмы в райцентре, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

61-летний мужчина пропал без вести 28 июля – тогда его в последний раз видели родственники. Но в милицию по поводу его исчезновения никто не обращался.

"В ходе осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. С целью установления причины смерти предпринимателя назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Иванюк.

Он отметил, что сейчас ганцевичские следователи проводят проверку по данному факту.

Известно, что предприниматель руководил предприятиям, которое занималось международными грузоперевозками.
 
 
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Тело предпринимателя из Ганцевичей найден на территории собственной фирмы в райцентре, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
 
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