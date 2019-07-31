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Ганцевичский бизнесмен найден мертвым на территории своей фирмы
Источник материала: Партизан
Тело предпринимателя из Ганцевичей найден на территории собственной фирмы в райцентре, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
61-летний мужчина пропал без вести 28 июля – тогда его в последний раз видели родственники. Но в милицию по поводу его исчезновения никто не обращался.
"В ходе осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. С целью установления причины смерти предпринимателя назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Иванюк.
Он отметил, что сейчас ганцевичские следователи проводят проверку по данному факту.
Известно, что предприниматель руководил предприятиям, которое занималось международными грузоперевозками.
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Тело предпринимателя из Ганцевичей найден на территории собственной фирмы в райцентре, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
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