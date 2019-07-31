Ганцевичский бизнесмен найден мертвым на территории своей фирмы

61-летний мужчина пропал без вести 28 июля – тогда его в последний раз видели родственники. Но в милицию по поводу его исчезновения никто не обращался.





"В ходе осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. С целью установления причины смерти предпринимателя назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Иванюк.





Он отметил, что сейчас ганцевичские следователи проводят проверку по данному факту.





Известно, что предприниматель руководил предприятиям, которое занималось международными грузоперевозками.



