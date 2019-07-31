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Российский посол о расследовании взрывов на салюте 3 июля: результатов экспертиз еще нет

01.08.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К задержанным по уголовному делу о взрывах на салюте 3 июля гражданам РФ пускают российских консульских работников, дипломаты следят за расследованием и не имеют претензий к следственным органам. Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал сегодня журналистам, передает TUT.by.


По словам Мезенцева, посольство информируют о ходе расследования, консулы имеют доступ к задержанным, так что у него нет никаких претензий к беларусской стороне.

На данный момент, сказал посол, «результатов экспертиз нет», нужно подождать.

Дмитрий Мезенцев заявил, что уверен в том, что расследование Следственного комитета будет максимально скрупулезным и выверенным. Он отметил, что гибель женщины на салюте — ужасное горе, и сейчас важно разобраться в произошедшем, сделать так, чтобы подобного не повторилось. Урок из этой трагедии, считает он, должны вынести все организаторы массовых мероприятий.

Российский посол также добавил, что не сомневается в том, что причиной трагического случая стало нарушение техрегламентов представителями российской фирмы.

«Нарушение тех технических правил и регламентов, которые были допущены, стали причиной гибели женщины и тех ранений, которые понесли одиннадцать участников этих торжеств. Это горький случай, в определенном смысле несчастный случай. Осколок мог полететь совершенно в другую сторону. Но при этом первооснова — нарушение техрегламентов, которые обязательны были для исполнения сотрудниками той фирмы, которая имела базовую лицензию. Я имею в виду фирму из Сергиева Посада», — заявил Дмитрий Мезенцев.


Напомним, по делу о взрывах фейерверочных изделий на салюте в Минске 3 июля были задержаны и заключены под стражу двое россиян — сотрудников фирмы-поставщика фейерверков «Пиро-Росс». Две недели назад им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека). При этом сообщается о наличии еще двух подозреваемых — по некоторым данным, это беларусские военные, которые участвовали в подготовке салюта.

Во время салюта в честь празднования Дня Независимости в Минске часть снарядов калибра 195 мм разорвалась не в небе, а в салютных мортирах. Это произошло на нескольких площадках запуска, самые сильные взрывы были в парке Победы — они разорвали салютные установки. В результате стальным осколком мортиры была убита женщина, девять человек получили ранения.
 
Теги: Минск
 
 
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К задержанным по уголовному делу о взрывах на салюте 3 июля гражданам РФ пускают российских консульских работников, дипломаты следят за расследованием и не имеют...
 
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