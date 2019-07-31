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Территорию будущего парка возле храма на Чехова убрали после публикации
01.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сразу несколько человек сообщили SG: после вчерашней
Напомним, в конце апреля местные власти
Сегодня сорняки скосили.
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Напомним, в конце апреля местные власти посадили здесь будущий парк. Спустя три месяца местные жители стали жаловаться, что территория заросла бурьяном.
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