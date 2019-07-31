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«Шахтер» играет с датским «Эсбьергом» в квалификации Лиги Европы. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» после домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0 постарается удержать солидное преимущество в Дании.
В случае успеха «горняки» выйдут уже в третий раунд квалификации Лиги Европы, где их ждет итальянский «Торино».
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Что касается непосредственно сегодняшней игры, то Favbet предлагает следующие коэффициенты: победа «Эсбьерга» — 1,99, ничья — 3,46, победа «Шахтера» — 4,35.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало - в 20.45.
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Солигорский «Шахтер» после домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0 постарается удержать солидное преимущество в Дании.
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