«Шахтер» играет с датским «Эсбьергом» в квалификации Лиги Европы. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Солигорский «Шахтер» после домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0 постарается удержать солидное преимущество в Дании.

В случае успеха «горняки» выйдут уже в третий раунд квалификации Лиги Европы, где их ждет итальянский «Торино».



Фото: ФК «Шахтер»

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что у команды из Солигорска не должно быть проблем с продвижением в следующий раунд. Коэффициент на выход «Шахтера» — 1,12, «Эсбьерга» — 5,75.

Что касается непосредственно сегодняшней игры, то Favbet предлагает следующие коэффициенты: победа «Эсбьерга» — 1,99, ничья — 3,46, победа «Шахтера» — 4,35.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало - в 20.45.

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