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Лукашенко поставил точку в деле ветеранов МЧС, которых хотели выселить из служебного жилья
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, которым поставил точку
Что это за дело?
Осенью 2018 года
Несколько же лет назад законодательство снова изменилось: квартиры перешли в разряд специальных, и жить в них могут только действующие сотрудники МЧС. Предполагалось, что пенсионеры должны покинуть жилье в марте 2019 года. Для многих ветеранов это стало неожиданностью, но они оказались организованными и это дало результат.
В начале 2019 года МЧС предложил им
Но ветераны с этим не согласились, потому что они не верят, что их не выселят через пять лет. Кроме того, не у каждого пенсионера есть деньги, чтобы платить за жилье, которое он еще недавно считал предоставленным бесплатно и бессрочно, говорили они. Были там и сложные частные случаи.
Поскольку дальнейшие встречи в министерстве ни к чему не привели, ветераны написали
— Уважаемый Александр Григорьевич, мы — Ваши люди, мы — те люди, у которых всегда были и есть честь и долг, кто всегда стоял за Вас, за страну, за людей, — сообщалось в письме, которое подписали около 60 человек.
Что сказано в указе?
Но обращение к президенту по сути ничего не изменило. В указе прописан тот же механизм, который предлагало пенсионерам министерство по ЧС.
— В соответствии с указом разрешается на 5 лет заключать договоры найма в перечисленных помещениях с гражданами, которые в них проживают и при этом уже не состоят в трудовых (служебных) отношениях с органами и подразделениями по ЧС, — сказано в сообщении пресс-службы.
Условие заключения договоров найма — отсутствие у пенсионеров и (или) проживающих совместно с ними членов семьи в этом населенном пункте в собственности, владении и пользовании жилых помещений общей площадью 15 «квадратов» и более (в Минске — 10 «квадратов» и более) на одного человека. Также должны отсутствовать факты ухудшения жилищных условий в течение 5 лет до заключения договоров найма.
— Предусмотрено, что с гражданами, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по найму помещения, будут заключены очередные договоры на новый срок, — пишет пресс-служба.
С 1 октября 2019 года за пользование специальными жилыми помещениями установлена плата с применением понижающих коэффициентов. Порядок определения размера такой платы будет установлен правительством.
Указом также предписано, чтобы местные исполкомы восстановили на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства тех людей, которых сняли с очереди нуждающихся или перенесли очередь из-за проживания в специальных жилых помещениях. Согласно указу, они будут восстановлены с даты их первоначальной постановки на такой учет.
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С 1 октября 2019 года ситуация для ветеранов МЧС меняется.
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