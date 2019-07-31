Лукашенко поставил точку в деле ветеранов МЧС, которых хотели выселить из служебного жилья

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, которым поставил точку в деле ветеранов МЧС , оказавшихся в прошлом году под угрозой выселения из служебного жилья. С ними теперь будут заключать договоры найма на пять лет с возможностью продления, сообщает пресс-служба президента. Что это за история и добились ли пенсионеры своего — в материале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что это за дело?

Осенью 2018 года ветераны-спасатели рассказывали , что 20−40 лет назад государство дало им право жить по бессрочным ордерам в квартирах при пожарных депо. Жилье предоставлялось навсегда при условии 10 лет проживания или при условии не менее 10 лет отработки в структуре ведомства. Но приватизировать такое жилье получилось далеко не у всех. Пенсионеры утверждают, что это не удалось сделать «целому ряду людей по неведомым критериям и по указанию ответственных в то время сотрудников министерства».

Несколько же лет назад законодательство снова изменилось: квартиры перешли в разряд специальных, и жить в них могут только действующие сотрудники МЧС. Предполагалось, что пенсионеры должны покинуть жилье в марте 2019 года. Для многих ветеранов это стало неожиданностью, но они оказались организованными и это дало результат.

В начале 2019 года МЧС предложил им следующую схему : с ними могут заключить договор найма на это жилье на пять лет с возможностью перезаключения и установить арендную плату. Например, для жилья в Минске — около 23 рублей в месяц, в регионах — меньше.

Но ветераны с этим не согласились, потому что они не верят, что их не выселят через пять лет. Кроме того, не у каждого пенсионера есть деньги, чтобы платить за жилье, которое он еще недавно считал предоставленным бесплатно и бессрочно, говорили они. Были там и сложные частные случаи.

Поскольку дальнейшие встречи в министерстве ни к чему не привели, ветераны написали письмо Александру Лукашенко , в котором просили рассмотреть следующие варианты решения их проблемы на выбор: 1) разрешить выкупить занимаемое жилье по остаточной балансовой стоимости; 2) заключить бессрочный договор найма жилья без взимания арендной платы; 3) дать возможность построиться с господдержкой.

— Уважаемый Александр Григорьевич, мы — Ваши люди, мы — те люди, у которых всегда были и есть честь и долг, кто всегда стоял за Вас, за страну, за людей, — сообщалось в письме, которое подписали около 60 человек.

Что сказано в указе?

Но обращение к президенту по сути ничего не изменило. В указе прописан тот же механизм, который предлагало пенсионерам министерство по ЧС.

— В соответствии с указом разрешается на 5 лет заключать договоры найма в перечисленных помещениях с гражданами, которые в них проживают и при этом уже не состоят в трудовых (служебных) отношениях с органами и подразделениями по ЧС, — сказано в сообщении пресс-службы.

Условие заключения договоров найма — отсутствие у пенсионеров и (или) проживающих совместно с ними членов семьи в этом населенном пункте в собственности, владении и пользовании жилых помещений общей площадью 15 «квадратов» и более (в Минске — 10 «квадратов» и более) на одного человека. Также должны отсутствовать факты ухудшения жилищных условий в течение 5 лет до заключения договоров найма.

— Предусмотрено, что с гражданами, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по найму помещения, будут заключены очередные договоры на новый срок, — пишет пресс-служба.

С 1 октября 2019 года за пользование специальными жилыми помещениями установлена плата с применением понижающих коэффициентов. Порядок определения размера такой платы будет установлен правительством.

Указом также предписано, чтобы местные исполкомы восстановили на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства тех людей, которых сняли с очереди нуждающихся или перенесли очередь из-за проживания в специальных жилых помещениях. Согласно указу, они будут восстановлены с даты их первоначальной постановки на такой учет.