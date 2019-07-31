ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси составляет 1053 рубля

01.08.2019 20:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2019 году составила 1053 рубля, а с использованием господдержки – 880,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси составляет 1053 рубля

Всего с начала года уже построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратов. Более трети, почти 650 тысяч из них, для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом 3049 квартир приняли в качестве новосёлов многодетные семьи.

Больше новостей экономики за 1 августа здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2019 году составила 1053 рубля, а с использованием господдержки – 880,  сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геннадий Савилов — фанату "Металлурга": красиво жить в кредит за счет остальных участников чемпионата — вызывающе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика