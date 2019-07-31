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Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси составляет 1053 рубля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2019 году составила 1053 рубля, а с использованием господдержки – 880, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего с начала года уже построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратов. Более трети, почти 650 тысяч из них, для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом 3049 квартир приняли в качестве новосёлов многодетные семьи.
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Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2019 году составила 1053 рубля, а с использованием господдержки – 880, сообщили в программе...
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