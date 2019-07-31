|
Новости экономики за 01.08.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бюджет Беларуси исполняется с внушительным профицитом. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего за 6 месяцев получено 11,5 миллиардов рублей. Почти половину этой суммы составил НДС, заметный вклад внесли налог на прибыль, акцизы и доходы от внешнеэкономической деятельности.
Израсходовано 9,5 миллиарда. Львиная доля из них, 7,7 миллиарда, потрачено на социальную сферу, то есть на различные социальные выплаты, образование, здравоохранение, культуру, спорт и тому подобное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бюджет Беларуси исполняется с внушительным профицитом. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 2 миллиарда рублей, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)