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Новости экономики за 01.08.2019

01.08.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бюджет Беларуси исполняется с внушительным профицитом. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.08.2019

Всего за 6 месяцев получено 11,5 миллиардов рублей. Почти половину этой суммы составил НДС, заметный вклад внесли налог на прибыль, акцизы и доходы от внешнеэкономической деятельности.

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Израсходовано 9,5 миллиарда. Львиная доля из них, 7,7 миллиарда, потрачено на социальную сферу, то есть на различные социальные выплаты, образование, здравоохранение, культуру, спорт и тому подобное.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси составляет 1053 рубля

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бюджет Беларуси исполняется с внушительным профицитом. По итогам первого полугодия доходы превысили расходы на 2 миллиарда рублей, сообщили в...
 
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