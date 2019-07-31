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Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

01.08.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе собран 1 миллион тонн зерна. Заветный рубеж был преодолен около полудня. Пятую часть общего намолота обеспечили хлеборобы Пружанского и Барановичского районов.

В одном из хозяйств побывал корреспондент СТВ – Петр Бутрим.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Завершить уборку зерновых в хозяйстве «АгроНива» планируют уже завтра в середине дня. Тогда и можно будет подводить итоги. Пока же расслабляться времени нет, ведь погода непредсказуема. А любая внеплановая пауза может привести к ненужным потерям. Урожай и без того пострадал от жары в начале лета. Замешкаться на финишной прямой – непозволительная роскошь.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Валентина Федорук, бригадир производственной бригады ОАО «АгроНива»:
Если пришли на поле, если еще сухо все, мы стараемся, потому что вдруг этот дождь пойдет, который не надо сейчас.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Таким образом, график хлеборобов во время страды подчиняется только прогнозу погоды. В Каменецком районе вот уже два дня не уходят с полей до наступления темноты. Хотя еще на прошлой неделе самое западное хозяйство страны обильно поливали дожди. 

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Петр Бутрим, СТВ:
Сегодня погода позволяет аграриям выходить в поле во всеоружии. Например, здесь на уборке озимой пшеницы заняты сразу 5 комбайнов. Если не будет дождя, к вечеру они намолотят около 300 тонн.

Как правило, глушат комбайны только во время обеда. И то не надолго. Ведь первое, второе и третье для звеньев доставляют прямо в поле.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

А если труженик сыт, то и работа спорится – говорит Валентин Дударь. В хлеборобы мужчина 9 лет назад пошел по стопам старшего брата. Да так увлекся, что теперь ежегодно в лидерах гонки. В 2019 году на счету экипажа «двенадцатки» полторы тысячи тонн – личный рекорд. 

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Валентин Дударь, механизатор ОАО «АгроНива»:
Ну да, надо ж убирать, это ж хлеб. Это же деньги. Все идет хозяйству. Нам зарплата. И нам приятно, и хозяйству тоже.    

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Большое внимание в хозяйстве уделяют и заготовке кормов. Ведь прокормить необходимо больше 7 тысяч голов. При это рацион буренок должен быть питательным и качественным. Все это влияет на молоко. А для хозяйства – это самый прибыльный продукт.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

В целом выше урожайность и по зерновым. Например, озимой пшеницы с отдельных участков здесь убирают до 70 центнеров с гектара.  

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Сергей Кравчук, заместитель директора ОАО «АгроНива»:
Мы делаем в основном ставку на озимую пшеницу. Культура эта более выдержанная, стабильная.

Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна

Сегодня около полудня Брестская область первой перешагнула знаковый рубеж в 1 миллион тонн зерновых. Сразу два района – Пружанский, а затем и Барановичский взяли высокую планку в 100 тысяч. В амбары региона осталось положить примерно пятую часть. Но уже понятно, что урожай будет более увесистым, чем в 2018 году.

Люди в материале: Пётр Бутрим, Валентина Федорук, Валентин Дударь, Сергей Кравчук
 
 
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Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе собран 1 миллион тонн зерна....
 
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