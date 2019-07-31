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Борьба за урожай. Брестская область первой намолотила 1 миллион тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе собран 1 миллион тонн зерна. Заветный рубеж был преодолен около полудня. Пятую часть общего намолота обеспечили хлеборобы Пружанского и Барановичского районов.
Завершить уборку зерновых в хозяйстве «АгроНива» планируют уже завтра в середине дня. Тогда и можно будет подводить итоги. Пока же расслабляться времени нет, ведь погода непредсказуема. А любая внеплановая пауза может привести к ненужным потерям. Урожай и без того пострадал от жары в начале лета. Замешкаться на финишной прямой – непозволительная роскошь.
Валентина Федорук, бригадир производственной бригады ОАО «АгроНива»:
Таким образом, график хлеборобов во время страды подчиняется только прогнозу погоды. В Каменецком районе вот уже два дня не уходят с полей до наступления темноты. Хотя еще на прошлой неделе самое западное хозяйство страны обильно поливали дожди.
Петр Бутрим, СТВ:
Как правило, глушат комбайны только во время обеда. И то не надолго. Ведь первое, второе и третье для звеньев доставляют прямо в поле.
А если труженик сыт, то и работа спорится – говорит Валентин Дударь. В хлеборобы мужчина 9 лет назад пошел по стопам старшего брата. Да так увлекся, что теперь ежегодно в лидерах гонки. В 2019 году на счету экипажа «двенадцатки» полторы тысячи тонн – личный рекорд.
Валентин Дударь, механизатор ОАО «АгроНива»:
Большое внимание в хозяйстве уделяют и заготовке кормов. Ведь прокормить необходимо больше 7 тысяч голов. При это рацион буренок должен быть питательным и качественным. Все это влияет на молоко. А для хозяйства – это самый прибыльный продукт.
В целом выше урожайность и по зерновым. Например, озимой пшеницы с отдельных участков здесь убирают до 70 центнеров с гектара.
Сергей Кравчук, заместитель директора ОАО «АгроНива»:
Сегодня около полудня Брестская область первой перешагнула знаковый рубеж в 1 миллион тонн зерновых. Сразу два района – Пружанский, а затем и Барановичский взяли высокую планку в 100 тысяч. В амбары региона осталось положить примерно пятую часть. Но уже понятно, что урожай будет более увесистым, чем в 2018 году.
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Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе собран 1 миллион тонн зерна....
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