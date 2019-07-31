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В Беларуси изменили порядок заключения договоров найма и пользования специального жилья

01.08.2019 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси изменяется порядок заключения договоров найма и пользования специальными жилыми помещениями в зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ № 288 подписал 1 августа президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ принят с целью упорядочить использование специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в административных и общественных зданиях органов и подразделений по ЧС, в том числе в зданиях пожарных депо.

В соответствии с указом разрешается на 5 лет заключать договоры найма в перечисленных помещениях с гражданами, которые в них проживают и при этом уже не состоят в трудовых (служебных) отношениях с органами и подразделениями по ЧС. Условием заключения договоров найма является отсутствие у этих граждан и (или) проживающих совместно с ними членов семьи в данном населенном пункте в собственности, владении и пользовании жилых помещений общей площадью 15 кв. м и более (в Минске – 10 кв.м и более) на одного человека. Также должны отсутствовать факты ухудшения жилищных условий в течение 5 лет до заключения договоров найма.

Предусмотрено, что с гражданами, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по найму помещения, будут заключены очередные договоры на новый срок.

С 1 октября 2019 года за пользование специальными жилыми помещениями установлена плата с применением понижающих коэффициентов. Порядок определения размера такой платы будет установлен правительством.

Указом также предписано, чтобы местные исполнительные и распорядительные органы восстановили на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства тех граждан, в отношении которых ранее приняты решения о снятии с данного учета либо переносе очередности в связи с проживанием в специальных жилых помещениях. Согласно указу, они будут восстановлены с даты их первоначальной постановки на такой учет.

 
Теги: Минск
 
 
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