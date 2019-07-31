Трамп увидел угрозу для США от других стран в случае победы демократа на президентских выборах

Источник материала: Интерфакс

- Президент США Дональд Трамп полагает, что победа демократа на президентских выборах в 2020 году приведет к тому, что другие страны, в том числе Иран и Китай, смогут навредить США.

"У Китая, Ирана и других иностранных государств слюнки текут, когда они смотрят на кандидатов от демократов, из-за той малой возможности, что они будут в недалеком будущем иметь с ними дело. У них появится возможность так обобрать наши дорогие США, как никогда раньше. При президенте Трампе такого не случится!" - написал Трамп в четверг в Twitter.

Накануне в США состоялись последние из двухдневных дебатов претендентов на участие в президентских выборах США от Демократической партии. Дебаты организованы телеканалом CNN, они прошли в среду вечером в Детройте.

В этом мероприятии в среду приняли участие бывший вице-президент США и фаворит демократических праймериз Джо Байден, сенатор от Колорадо Майк Беннет, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, бизнесмен Эндрю Ян, член палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и член кабинета министров бывшего президента США Барака Обамы Хулиан Кастро.

Темами дебатов стали изменение климата, расизм, иммиграция, реформа сферы уголовного права и систему здравоохранения.

Демократы также обсудили причины поражения на выборах 2016 года и рассказали, как бы они привлекли голоса избирателей.

Вспоминали на дебатах и о России. Так, Кори Букер заявил, что демократы проиграли президентские выборы в штате Мичиган в 2016 году, так как "все от республиканцев до русских пытались подавить активность афроамериканских избирателей". В 2016 году Хиллари Клинтон стала первым демократом за 28 лет, проигравшем выборы в Мичигане.

Также демократы подняли и тему "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. Так, Камала Харрис, обсуждая тему импичмента президента, заявила, что Трампа следует привлечь к ответственности по 10 пунктам из расследования. К импичменту Трампа призвал Кори Букер, также в поддержку этой идеи высказался Билл Де Блазио.

В конце дебатов Байден заявил, что выборы 2020 года станут "борьбой за душу США".

Победителями дебатов телеканал CNN счел Кори Букера, который успешно выступил по вопросам реформы системы уголовного правосудия и иммиграции, Тулси Габбард, которая была одной из наименее известных кандидатов, но смогла проявить себя, Хулиан Кастро, хорошо показавший себя в теме иммиграции. Также, по мнению телеканала, отлично показал себя и Джо Байден, выступив активнее и энергичнее, чем на предыдущих дебатах, когда он не нашел, что ответить на обвинения Камалы Харрис.

На фоне остальных неважно выглядела Харрис, отмечает телеканал. Она не смогла удержать такую же высокою планку, как в предыдущих дебатах, а также не всегда успешно парировала атаки своих оппонентов, полагает телеканал.

Во вторник демократы, в числе которых были сенатор Берни Сандерс и сенатор Элизабет Уоррен, обсудили вопросы, касающиеся здравоохранения, проблемы границы США и Мексики, расизм и контроль над оружием. По итогам дебатов их участников раскритиковали за то, что они не поднимали вопрос "российского расследования" спецпрокурора Мюллера.

"Удивительно, что Мюллер, которого демократы в течение двух лет пытались сделать центральным звеном при подрыве позиций президента, очевидно не фигурировал в дебатах прошлой ночью", - заявил политический активист, консерватор Крис Бэррон телеканалу Fox News.