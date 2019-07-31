В Гродненской области нашли Евангелие возрастом около 300 лет

Источник материала: Интерфакс

Этнологи БГУ обнаружили на Гродненщине раритетное Евангелие возрастом около 300 лет. Книга найдена во время этнографической практики студентов исторического факультета, сообщили в пресс-службе БГУ.



Владельцем книги является старожил Зельвенского района Александр Калюто. Библия, содержащая легендарные рассказы о жизни и учении Христа, передается в семье как реликвия от отца к сыну на протяжении более пяти поколений. По словам обладателя издания, возраст книги может достигать 300 лет. Подлинный переплет не сохранился. Установить точный возраст старопечатного Евангелия еще предстоит ученым исторического факультета БГУ. Они также определят уникальность экземпляра.

Обычно подобные издания можно встретить в фондах музеев, церквях, частных коллекциях. Поэтому такая находка среди местных жителей может оказаться ценным артефактом. Так, в 2016 году в рамках этнографической практики студентов исторического факультета БГУ была обнаружена икона Святой великомученицы Варвары, датируемая 2-й пол. 19 века. Икона принадлежала жительнице Борисовского района, которая и передала её участникам экспедиции. Историками была проведена атрибуция, после чего икона пополнила фонд Национального исторического музея.

В этом году энографические исследования обучающихся БГУ прошли в десяти населенных пунктах Зельвенского района Гродненской области. Всего в течение трех недель было опрошено более 60 пожилых людей. Такие экспедиции проводятся с целью фиксирования речевых особенностей

коренных жителей, выявления местных особенностей, изучения традиций и обрядов, обнаружения новых исторических источников. Все полученные материалы обрабатываются и публикуются для дальнейшего использования фольклористами и лингвистами.

Работа велась под руководством сотрудников кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета: заведующего кафедрой Тадеуша Новогродского, доцентов Ирины Олюниной и Ирины Бочило.