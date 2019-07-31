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В Гродненской области нашли Евангелие возрастом около 300 лет
Источник материала: Интерфакс
Этнологи БГУ обнаружили на Гродненщине раритетное Евангелие возрастом около 300 лет. Книга найдена во время этнографической практики студентов исторического факультета, сообщили в пресс-службе БГУ.
Обычно подобные издания можно встретить в фондах музеев, церквях, частных коллекциях. Поэтому такая находка среди местных жителей может оказаться ценным артефактом. Так, в 2016 году в рамках этнографической практики студентов исторического факультета БГУ была обнаружена икона Святой великомученицы Варвары, датируемая 2-й пол. 19 века. Икона принадлежала жительнице Борисовского района, которая и передала её участникам экспедиции. Историками была проведена атрибуция, после чего икона пополнила фонд Национального исторического музея.
В этом году энографические исследования обучающихся БГУ прошли в десяти населенных пунктах Зельвенского района Гродненской области. Всего в течение трех недель было опрошено более 60 пожилых людей. Такие экспедиции проводятся с целью фиксирования речевых особенностей
коренных жителей, выявления местных особенностей, изучения традиций и обрядов, обнаружения новых исторических источников. Все полученные материалы обрабатываются и публикуются для дальнейшего использования фольклористами и лингвистами.
Работа велась под руководством сотрудников кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета: заведующего кафедрой Тадеуша Новогродского, доцентов Ирины Олюниной и Ирины Бочило.
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Этнологи БГУ обнаружили на Гродненщине раритетное Евангелие возрастом около 300 лет. Книга найдена во время этнографической практики студентов исторического...
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