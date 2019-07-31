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Четверо рабочих отравились при ремонте водозаборной скважины под Минском

01.08.2019 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту отравления работников организации, которая занимается ремонтом и обслуживанием скважин. Об обстоятельствах происшествия сообщает сайт ведомства.

31 июля четверо работников частной фирмы занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе.

На глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами скопившихся газов от работающей на бензине мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний мужчина и также почувствовал недомогание.

Впоследствии находившиеся на поверхности коллеги, надев защитные маски, с помощью сотрудников интерната вытащили пострадавших.


Четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии учреждения здравоохранения в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением медицинских работников.

Следователи с участием эксперта провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Также осуществлен забор воздуха, изъято используемое оборудование. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
 
 
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Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту отравления работников организации, которая занимается ремонтом и...
 
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