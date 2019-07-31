Четверо рабочих отравились при ремонте водозаборной скважины под Минском

31 июля четверо работников частной фирмы занимались ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе.





На глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами скопившихся газов от работающей на бензине мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний мужчина и также почувствовал недомогание.





Впоследствии находившиеся на поверхности коллеги, надев защитные маски, с помощью сотрудников интерната вытащили пострадавших.









Четверо мужчин были доставлены в отделение токсикологии учреждения здравоохранения в состоянии средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением медицинских работников.





Следователи с участием эксперта провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Также осуществлен забор воздуха, изъято используемое оборудование.





По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



