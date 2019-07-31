Жлобинский "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019





Уважаемый Игорь!





Спасибо за то, что неравнодушны к своей команде и белорусскому хоккею. Спасибо, что поддерживали меня, когда я выступал в составе "Металлурга". Это были прекрасные два сезона, мы завоевали бронзовые награды, и вы разделили этот успех с нами! О том времени, о Жлобине и его болельщиках у меня остались самые теплые воспоминания. И я до сих пор переживаю за "Металлург", так же, как и Вы.





Именно поэтому я поддержал решение, рекомендованное Советом директоров клубов в отношении жлобинской команды при голосовании на исполкоме ФХБ. Решение жесткое, но абсолютно мотивированное и необходимое.





Почему члены Совета проголосовали за исключение "Металлурга" из числа участников Кубка? Потому что руководство клуба не выполнило свои обязательства перед Федерацией и игроками. Причем, это не вчерашние долги — история тянется уже годами. Да, именно годами. Директор Артур Владимирович Путьков неоднократно просил об отсрочке и получал ее. Но все сроки рано или поздно истекают — бесконечно переносить нельзя. Сумма долга уже превысила сотню тысяч рублей. Вы наверняка читали отзывы руководителей других клубов, которые справедливо задают вопрос: если "Металлург" не платит, то почему я должен платить? С ними ФХБ вынуждена считаться. У нас ровное неравнодушное отношение ко всем членам Ассоциации.









Деньги от взносов за участие в чемпионате Беларуси идут на организацию самого турнира, поэтому, если их не платит жлобинский клуб, значит, платит кто-то другой — в конечном итоге обделяются национальные команды, образовательные программы, детский хоккей… А сейчас другие команды оплачивают судей, статбригады, расходы по страховке, организацию видеотрансляций на матчах "Металлурга".





Более того, руководство клуба, не рассчитываясь с игроками за прошлый сезон, уже заключило впечатляющие контракты с новыми хоккеистами. В Федерацию поступили заявления по этому поводу от Артура Абметки и Елисея Музыченко. Рад, кстати, сообщить, что оба хоккеиста были удовлетворены ко дню принятия решения о недопуске команды к Кубку — деньги нашлись.





Есть к руководству "Металлурга" и ряд других вопросов, касающихся выполнения регламента. Все это вместе взятое и привело к решению, которое мы приняли.





Этот шаг на самом деле сделан исключительно в интересах болельщиков и самого клуба. Совет директоров клубов и Исполком Федерации посылают тем самым сигнал &quo SOS!" учредителям клуба, руководству Белорусского металлургического завода и Гомельской области: надо срочно разобраться в ситуации и решить наиболее насущные проблемы! Если это не сделать сейчас, потом будет поздно. Команду не допустят к чемпионату!





Красиво жить в кредит за счет остальных участников чемпионата, большинство из которых, мягко говоря, не шикуют, а по большому счету завидуют возможностям "Металлурга", — по меньшей мере, вызывающе. Это поняли и осознали все неравнодушные к хоккею люди, в том числе и радеющие за жлобинский хоккей.









Уверен, поймете и Вы, и те, кому в первую очередь адресован наш сигнал. И тогда "Металлург" совместно с ФХБ пройдут через эту проблемную ситуацию, и в чемпионате жлобинская команда вновь будет демонстрировать искрометный хоккей, как когда-то, в приснопамятные времена. А вы, Игорь, обязательно придете на трибуны и будете гордиться своими хоккеистами!





С уважением,





hockey.by . Геннадий Савилов, — цитирует письмо



