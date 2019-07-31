Пожар в Сибири: погибло 80 процентов потомства хищных птиц

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«Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», — сказал специалист.





Орнитолог отметил, что «выживание у птенцов уже весной было минимальным». По его словам, «сначала были дожди в Красноярском крае и Хакасии, хищники не могли добывать нормально еду, потом пришел дым от лесных пожаров, а в дымке соколы и орлы не могут охотиться».





В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).



