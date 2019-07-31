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Пожар в Сибири: погибло 80 процентов потомства хищных птиц

01.08.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре пятых потомства хищных птиц в Сибири погибло из-за проливных дождей, снега и дыма от пожаров, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолог Игорь Карякин.

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

«Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», — сказал специалист.

Орнитолог отметил, что «выживание у птенцов уже весной было минимальным». По его словам, «сначала были дожди в Красноярском крае и Хакасии, хищники не могли добывать нормально еду, потом пришел дым от лесных пожаров, а в дымке соколы и орлы не могут охотиться».

В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг США и Канады 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).

В июле 2017 года сообщалось, что российские ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) полагают, что во второй половине XXI века начнется заселение Сибири широколиственными лесами, сопровождающееся масштабными пожарами, пишет Лента.ру.
 
 
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Четыре пятых потомства хищных птиц в Сибири погибло из-за проливных дождей, снега и дыма от пожаров, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Пернатые хищники...
 
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