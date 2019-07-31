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Северная Корея строит крупнейшую в истории страны военную подлодку

01.08.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Северной Корее продолжают разработку не только оружия на суше, но и подводного вооружения. Об этом со ссылкой на официальное Центральное агентство новостей КНДР сообщает издание Newsweek в четверг, 1 августа.

Агентство новостей Северной Кореи впервые опубликовало фото Ким Чен Ына во время проверки "новой субмарины". Согласно утверждению северокорейской пропаганды, она "будет нести службу в операционных водах Восточного моря", которое также называют Японским.

На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, Министерство обороны Южной Кореи провело встречу с депутатами за закрытыми дверями. Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хэ-хун сказала журналистам, что в то время, как КНДР утверждает о сооружении подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше. Впрочем, это все равно самая большая субмарина, которую вооруженная ядерным оружием КНДР когда-либо строила. Вполне вероятно, что судно будет вооружено тремя баллистическими ракетами, переводит korrespondent.net


В Южной Корее также допускают, что КНДР могла просто модернизировать одну из старых субмарин проекта 663, купленных в СССР. Именно из таких машин состоит большой, но устаревший флот подводных лодок северного соседа.

Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты.  Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности. 
 
Теги: Новости
 
 
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В Северной Корее продолжают разработку не только оружия на суше, но и подводного вооружения. Об этом со ссылкой на официальное Центральное агентство новостей...
 
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