|
Северная Корея строит крупнейшую в истории страны военную подлодку
Источник материала: Партизан
В Северной Корее продолжают разработку не только оружия на суше, но и подводного вооружения. Об этом со ссылкой на официальное Центральное агентство новостей КНДР
Агентство новостей Северной Кореи впервые опубликовало фото Ким Чен Ына во время проверки "новой субмарины". Согласно утверждению северокорейской пропаганды, она "будет нести службу в операционных водах Восточного моря", которое также называют Японским.
На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, Министерство обороны Южной Кореи провело встречу с депутатами за закрытыми дверями. Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хэ-хун сказала журналистам, что в то время, как КНДР утверждает о сооружении подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше. Впрочем, это все равно самая большая субмарина, которую вооруженная ядерным оружием КНДР когда-либо строила. Вполне вероятно, что судно будет вооружено тремя баллистическими ракетами, переводит
В Южной Корее также допускают, что КНДР могла просто модернизировать одну из старых субмарин проекта 663, купленных в СССР. Именно из таких машин состоит большой, но устаревший флот подводных лодок северного соседа.
Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты. Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Северной Корее продолжают разработку не только оружия на суше, но и подводного вооружения. Об этом со ссылкой на официальное Центральное агентство новостей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)