Северная Корея строит крупнейшую в истории страны военную подлодку

Агентство новостей Северной Кореи впервые опубликовало фото Ким Чен Ына во время проверки "новой субмарины". Согласно утверждению северокорейской пропаганды, она "будет нести службу в операционных водах Восточного моря", которое также называют Японским.





korrespondent.net На фоне распространения версий относительно того, какой именно тип субмарины строит Пхеньян, Министерство обороны Южной Кореи провело встречу с депутатами за закрытыми дверями. Ссылаясь на военных, председатель парламентского комитета по вопросам разведки Ли Хэ-хун сказала журналистам, что в то время, как КНДР утверждает о сооружении подводной лодки весом 3 тысячи тонн, ее реальный размер несколько меньше. Впрочем, это все равно самая большая субмарина, которую вооруженная ядерным оружием КНДР когда-либо строила. Вполне вероятно, что судно будет вооружено тремя баллистическими ракетами, переводит









В Южной Корее также допускают, что КНДР могла просто модернизировать одну из старых субмарин проекта 663, купленных в СССР. Именно из таких машин состоит большой, но устаревший флот подводных лодок северного соседа.





Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты. Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.



